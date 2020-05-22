Счастливая Настя Каменских без макияжа зарядила солнечным настроением на ярком видео

Певица запечатлела на камеру свои яркие эмоции
Настя Каменских очаровывает своей жизнерадостностью. Даже Потап не смог устоять перед ее непосредственностью и открытостью миру, а ведь сначала эти черты раздражали его в будущей жене и он даже считал ее наигранной и лишь потом понял, насколько она искренняя и естественная в проявлениях своих эмоций. Подтверждением тому стал и выход душевного видео на песню "Воспоминания", где певица показала трогательные кадры из личного архива, в частности с мужем Потапом.
Так, певица решила поделиться калейдоскоп счастливых кадров, на которых кружиться без макияжа в удобной одежде, дома и во дворе, беззаботно улыбаясь в камеру. Вот она в свитшоте с пальмами и аккуратно собраными в пучок волосами и тут же улыбается и кружиться в лимонной толстовке с распущенными волосами.
"Воспоминания - большая ценность! Они хранят в себе тепло и радость самых важных моментов. Живите так, чтобы вам захотелось вспомнить каждый момент еще раз", - подписала ролик певица.
Поклонникам понравилось не только настроение звезды, но также они оценили ее миловидную внешность без макияжа и впечатлились зарядом позитива.
Скриншот комментариев
Ранее Настя Каменских озвучила топ-3 страны, которые навсегда изменили ее жизнь. Это Италия, США и Мексика, где певица любит отдыхать.
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Автор: Аня Бойчук