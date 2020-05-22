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Счастливая Настя Каменских без макияжа зарядила солнечным настроением на ярком видео

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.05.2020 - 20:34
Счастливая Настя Каменских без макияжа зарядила солнечным настроением на ярком видео
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица запечатлела на камеру свои яркие эмоции

Настя Каменских очаровывает своей жизнерадостностью. Даже Потап не смог устоять перед ее непосредственностью и открытостью миру, а ведь сначала эти черты раздражали его в будущей жене и он даже считал ее наигранной и лишь потом понял, насколько она искренняя и естественная в проявлениях своих эмоций. Подтверждением тому стал и выход душевного видео на песню "Воспоминания", где певица показала трогательные кадры из личного архива, в частности с мужем Потапом.

Так, певица решила поделиться калейдоскоп счастливых кадров, на которых кружиться без макияжа в удобной одежде, дома и во дворе, беззаботно улыбаясь в камеру. Вот она в свитшоте с пальмами и аккуратно собраными в пучок волосами и тут же улыбается и кружиться в лимонной толстовке с распущенными волосами.

"Воспоминания - большая ценность! Они хранят в себе тепло и радость самых важных моментов. Живите так, чтобы вам захотелось вспомнить каждый момент еще раз", - подписала ролик певица.

Поклонникам понравилось не только настроение звезды, но также они оценили ее миловидную внешность без макияжа и впечатлились зарядом позитива.

  • Ти така гарна
  • Клас, яка красотка
  • Такая энергичная
  • Видо просто – огонь
  • Шикарна
  • Пушка
  • Какая же ты красотка, даже без макияжа
  • Самая лучшая
  • Ти супер
  • Такая счастливая. Сияешь

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских озвучила топ-3 страны, которые навсегда изменили ее жизнь. Это Италия, США и Мексика, где певица любит отдыхать.

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Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины Настя Каменских
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