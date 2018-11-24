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"Счастье быть родителем": MONATIK показал подросших сыновей (фото)

Lite » Звезды 24.11.2018 - 18:04
"Счастье быть родителем": MONATIK показал подросших сыновей (фото)
Фото: (instagram.com/monatik_official)

Дмитрий Монатик редко публикует снимки с детьми

Известный украинский певец, ведущий проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами" MONATIK показал своих подросших детей. Фотографию с сыновьями певец опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Редкий семейный снимок Монатик опубликовал в честь Дня сыновей, который празднуется 23 ноября.

&quot;Счастье быть родителем&quot;: MONATIK показал подросших сыновей (фото)

Фото: (instagram.com/monatik_official)

"От всей души поздравляю всех Мам и Пап!!!! Я счастлив быть в Ваших рядах!!! Представить не мог, какое это счастье быть родителем. Искренне всем его желаю!" — написал артист.

&quot;Счастье быть родителем&quot;: MONATIK показал подросших сыновей (фото)

Скриншот поста аккаунта instagram.com/monatik_official

Публикация артиста собрала практически рекордное количество "лайков" на странице за текущий месяц — более 42 тысяч. Фанаты присоединились к пожеланиям Дмитрия и выразили свое умиление трогательным семейным снимком в комментариях.

&quot;Счастье быть родителем&quot;: MONATIK показал подросших сыновей (фото)

&quot;Счастье быть родителем&quot;: MONATIK показал подросших сыновей (фото)&quot;Счастье быть родителем&quot;: MONATIK показал подросших сыновей (фото)&quot;Счастье быть родителем&quot;: MONATIK показал подросших сыновей (фото)

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/monatik_official

Напомним, известный украинский исполнитель и филантроп Дмитрий Монатик (MONATIK), который недавно выпустил новый клип, снятый в Венеции, призвал помочь онкобольной девушке.

Напомним, что Дмитрий Монатик и ранее неоднократно призывал фанатов помочь в сборе средств на дорогостоящее лечение. Ранее он попросил помощи для онкобольной девочки.

Также мы писали, что первое живое выступление Нади Дорофеевой и MONATIK "взорвало" сеть.

Видео: РБК-Украина

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