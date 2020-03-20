Когда все в сборе: Дженнифер Лопес с Алексом и четырьмя детьми покорила уникальным танцем

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Карантин подарил Джей Ло редкую возможность побыть со всей семьей

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вместе со своими детьми продемонстрировали хорошо скоординированный танцевальный видеоролик. В четверг вечером, ролик был размещён на аккаунте известной певицы в сети TikTok. Ну что же, времени у певицы и спортсмена больше, чем предостаточно. Ведь всемирно известная пара, как и многие селебритис, также находится на карантине из-за коронавируса. И похоже, зря времени они там не теряют — развлекаются как могут!

При этом Джей Ло и Родригес запустили челлендж, чтобы их подписчикам также скучать не пришлось. Челлендж незатейливого танца состоит в том, чтобы выполнить определённую последовательность ритмичных движений. И по хлопку «передать» эстафету следующему участнику.

Большая семья презентовала свою постановку под песню «Something New» (Wiz Khalifa ft. Ty Dolla $ ign). Начал 44-летний Алекс Родригес. Он выполнил два «удара» локтями, шимми («танцевальное движение, быстрое покачивание плечами» — прим. редакции) и хлопок. Затем глава семейства уступил место своим дочерям от предыдущего брака — 15-летней Наташе и 11-летней Элле. К слову, девочки отлично ладят со своей будущей мачехой — Дженнифер Лопес и ее детьми.

Видео: instagram.com/arod

Затем выступили дети Джей Ло — двойняшки Эмма-Марибель и Макс, которые подвели к ритмичному финалу этого зажигательного танца свою звёздную мать.

«Когда вся семья в TikTok’е», — подписала пост Дженнифер.

А вот Алекс подписал видео: «От худшего к лучшей». Имея в виду себя под «худшим».

Подобные забавные видеоролики уже стали традиционными для семьи Лопес-Родригес. В другом видео, опубликованном ранее на этой неделе, младший сын Макс продемонстрировал свои навыки координации. Мальчик балансировал на ховерборде у себя во дворе. Он выливал в бумажный стаканчик банку воды Perrier, тем временем вращаясь на устройстве вокруг своей оси.

Лопес и Родригес уже не первый раз доказывают, что они находятся в тренде всех современных тенденций сети TikTok, и не упускают возможность записать очередной вирусный ролик.

Ранее в этом месяце парочка пробовала влиться в новый челендж под названием «Flip the Switch» («щёлкнуть выключателем»). Задача которого заключается в быстрой смене нарядов двух участников видео под хип-хоп композицию рэп исполнителя Drake – «Nonstop».

Видео: tiktok.com/@arod13

Позируя перед зеркалом, танцующая Джениффер Лопес была одета в облегающее платье с белым поясом, длинными рукавами и глубоким вырезом сзади. В то время как Родригес стоял совершенно неподвижно во время записи танца своей супруги, одетый в строгий пиджак, белую рубашку и брюки цвета хаки.

После того, как в песне прозвучало заветное словосочетание «I just flipped the switch» («Я просто щелкнул выключателем»), сцена резко изменилась. Теперь Лопес стояла неподвижно перед зеркалом, одета в строгий пиджак своего супруга, тёмные очки и белую рубашку. А легенда бейсбола, еле сдерживая смех делал, сексуальные танцевальные движения. При этом Родригес одет в облегающее платье своей жены, а кольца и серьги довершали его непривычный образ.