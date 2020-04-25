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Сбежали к морю в Одессу: Елена Кравец показала свою большую семью

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.04.2020 - 15:17
Сбежали к морю в Одессу: Елена Кравец показала свою большую семью
Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Актриса поделилась эмоциями от веселой семейной поездки

Елена Кравец на карантине стала чаще радовать своих поклонников милыми семейными кадрами и историями. Так, звезда Квартал 95 показала подросшего сыночка Ваню, который любуется закатом, а позже и вовсе похвасталась "талантами" малыша, который сам сфотографировал маму. Обстановка и воздух в Киеве не очень устраивали актрису, так что она решила вывезти всю семью на несколько дней к морю и они отправились в Одессу.

В своем Instagram Елена показала яркие кадры с их веселой поездки, на которых можно увидеть всю ее семью - мужа, старшую дочь Машу с подружкой, а также ее маму и младших детей, трехлетних двойняшек Катю и Ваню. Для поездки они взяли в аренду большой автомобиль, в котором смогли разместиться все вместе.

Сбежали к морю в Одессу: Елена Кравец показала свою большую семьюСбежали к морю в Одессу: Елена Кравец показала свою большую семью

Фото: Елена Кравец с семьей (instagram.com/lennykravets)

Кравец показала также пару кадров уже из самой Одессы, где они подышали морским воздухом и отлично провели время.

"Так вот... на прошлой неделе мы сбежали из Киева в Одессу. Тут было слишком много дыма, а там море, которого никогда не бывает слишком много. Надо отдать должное ребятам. Очень оперативно они нашли семерым нам вместительный и комфортный автомобиль, внутри которого мы, можно сказать, «залишались вдома» даже находясь в дороге: говорили наперебой, смеялись, капризничали, жевали хот-доги и хрустели чипсами, пели хором песни из мультиков и засыпали под аудиосказки, мчались наперегонки с облаками и думали каждый о своём, глядя в окно... В Одессе выдохнули монотонность и вдохнули полные лёгкие ветра свежего. Привезли Киеву в подарок", - поделилась впечатлениями от поездки шоувумен.

Фото: Елена Кравец с семьей (instagram.com/lennykravets)

Большинство поклонников порадовались за Елену и ее домочадцнв, однако нашлись и такие, кто возмутился, что знаменитость не только нарушает карантин, но и подает плохой пример своим фанатам.

  • Леночка, молодцы немного развеялись и детки успокоились
  • Молодцы и ни кого не слушайте, рада что вы перезагрузились и отдохнули
  • Круто, а одесситам просто сходить к морю порой лень
  • Когда б еще, вот так всей семьей отдохнули?!Молодцы!
  • Ох, какие вы красивые
  • Самые лучшие поездки-это семейный!))
  • Класс! Как в сказке побывали) Машуля красотка!
  • Ааааа, какие вы классные
  • Молодцы это здорово
  • Очень рады за вас!! А как же карантин?? Вы как медийная личность могли бы нам, простым смертным, пример сидения дома показать Извините.
  • Сомнительно льный пример для людей,которые соблюдают карантин..
  • Не у всех есть такая возможность....
  • #залишайтесьвдома оказывается карантин избранных не касается, хоть бы молчали уже можно и на море толпой махнуть

Сбежали к морю в Одессу: Елена Кравец показала свою большую семью

Скриншот комментариев (instagram.com/lennykravets)

Напомним, 17-летняя дочь Елены Кравец Маша тоже показала фото с семейной поездки в Одессу и заворожила атмосферными кадрами на берегу моря.

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