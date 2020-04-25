Сбежали к морю в Одессу: Елена Кравец показала свою большую семью

Актриса поделилась эмоциями от веселой семейной поездки
Елена Кравец на карантине стала чаще радовать своих поклонников милыми семейными кадрами и историями. Так, звезда Квартал 95 показала подросшего сыночка Ваню, который любуется закатом, а позже и вовсе похвасталась "талантами" малыша, который сам сфотографировал маму. Обстановка и воздух в Киеве не очень устраивали актрису, так что она решила вывезти всю семью на несколько дней к морю и они отправились в Одессу.
В своем Instagram Елена показала яркие кадры с их веселой поездки, на которых можно увидеть всю ее семью - мужа, старшую дочь Машу с подружкой, а также ее маму и младших детей, трехлетних двойняшек Катю и Ваню. Для поездки они взяли в аренду большой автомобиль, в котором смогли разместиться все вместе.
Фото: Елена Кравец с семьей (instagram.com/lennykravets)
Кравец показала также пару кадров уже из самой Одессы, где они подышали морским воздухом и отлично провели время.
"Так вот... на прошлой неделе мы сбежали из Киева в Одессу. Тут было слишком много дыма, а там море, которого никогда не бывает слишком много. Надо отдать должное ребятам. Очень оперативно они нашли семерым нам вместительный и комфортный автомобиль, внутри которого мы, можно сказать, «залишались вдома» даже находясь в дороге: говорили наперебой, смеялись, капризничали, жевали хот-доги и хрустели чипсами, пели хором песни из мультиков и засыпали под аудиосказки, мчались наперегонки с облаками и думали каждый о своём, глядя в окно... В Одессе выдохнули монотонность и вдохнули полные лёгкие ветра свежего. Привезли Киеву в подарок", - поделилась впечатлениями от поездки шоувумен.
Фото: Елена Кравец с семьей (instagram.com/lennykravets)
Большинство поклонников порадовались за Елену и ее домочадцнв, однако нашлись и такие, кто возмутился, что знаменитость не только нарушает карантин, но и подает плохой пример своим фанатам.
Скриншот комментариев (instagram.com/lennykravets)
Напомним, 17-летняя дочь Елены Кравец Маша тоже показала фото с семейной поездки в Одессу и заворожила атмосферными кадрами на берегу моря.