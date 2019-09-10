"Самый сок": MARUV заинтриговала деталями участия в Танцах со звездами 2019

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Как обычно, MARUV и JAY снялись в яркой бэкстейдж-фотосессии

MARUV (Анна Корсун) не перестает от эфира к эфира шоу Танцы со звездами 2019 удивлять своих поклонников уникальными бэкстейдж-фото. Вместе со своим партнером по проекту, танцором JAY Корсун после каждого эфира делает яркие кадры в новых образах. Не стал исключением и третий выпуск (8 сентября). Напомним, что по результатам голосования зрителей, проект покинула пара СерегаСерьога - Аделина. При этом судья проекта Влад Яма не согласен с таким решением зрителей. Хореограф подчеркнул, что во время третьего эфира было как минимум три пары, которые танцевали хуже Сереги.

А вот MARUV и JAY пока что держаться в топе. Хотя их позиции от эфира к эфиру падают. Если в первом эфире члены жюри “определили” их на третье место. То в третьем эфире контемпорари MARUV и JAY оценили в 24 балла, а это 6 место.

Но похоже, что сама Корсун по этому поводу не расстраивается. Певица лишь поблагодарила поклонников за голоса, а также отметила, что приготовила еще немало интересного.

“Спасибо всем что поддержали нашу пару на этом эфире Танцы со звездами 2019. Мы с JAY приготовили ещё столько много всего интересного, а самый сок приберегли на самый конец. Так что следите за нами и до встречи в воскресенье”, - пишет MARUV.

Свой пост она традиционно сопроводила яркими бэкстейдж-фото.

MARUV и JAY во время третьего эфира Танцы со звездами 2019 (фото: instagram.com/maruvofficial)

Поклонники певицы также поспешили прокомментировать ее новый пост. И в целом похвалить пару:

“Будущие победители проекта”

“Только ради вас и жду воскресенье”

“Вы такие сладенькие оба и красивенькие, даже вопросов не возникает, кто победит. Вот эта парочка”

“Ты самая самая лучшая!) Обожаю)”

“Вау!!!! Это звучит офигенно, что мы увидим еще больше красоты в танцах! Чую,что самое бомбическое и сладкое будет впереди!!! Ждем, ждем и ждем крутого движа”

“Вы оживили это шоу. Принесли хаос и секс, разбили привычное представление людей о танцах и сломали стереотипы! Огонь”

“Я знаю, почему вы уже 2 раза последние выступали. Потому что самое интересное на конец оставляют”

Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial

Также предлагаем вспомнить, какое же представление подготовили MARUV и JAY для третьего эфира “Танцев”.

MARUV и JAY – Контемпорари – Танцы со звездами 2019

Результат голосования членов жюри по итогам третьего эфира

Напомним, ранее MARUV откровенно рассказала о непростой школе жизни. По словам певицы, вокальная карьера у нее начиналась со стрипклубов и караоке-баров, где можно было "получить по лицу".