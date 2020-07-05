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Самый счастливый человек: Топалов растрогал семейным кадром с Тодоренко и подросшим сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.07.2020 - 12:05
Самый счастливый человек: Топалов растрогал семейным кадром с Тодоренко и подросшим сыночком
Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Звездная семья выбралась в один из ресторанов

Влад Топалов как-то пожаловался, что львиная доля его подписчиков приходят на страничку певца в Instagram посмотреть на его семейную идиллю и оценить фото жены Регины Тодоренко и сыночка Майкла, которые часто мелькают в ленте артиста. Это и не удивитетельно, ведь теплые снимки, на которых в сборе вся семья, веют особой теплотой и душевностью! Так, Влад показал пару забавных и счастливых кадров в компании любимой и сыночка, сделанных в одном из мовсковских ресторанов.

Регина выбрала для выхода в люди белый сарафан на широких бретелях и пуговицах длины мидакси с черным флористическим принтом. Она довершила летний образ аккуратными бежевыми балетками с острыми носками. Волосы собрала сзади в хвост и предпочла обойтись без макияжа, зато ее лицо озаряла фирменная улыбка.

Маленького Майкла на руках держит счастливый папа. Мальчик беззаботно улыбается, пока мама всячески разлекает его.

Самый счастливый человек: Топалов растрогал семейным кадром с Тодоренко и подросшим сыночком

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном сходили вместе с ресторан (фото: instagram.com/reginatodorenko)

К слову, поклонники, изучив фото, заподозрили Регину во второй беременности, а также сделали комплимент звездной семье.

Самый счастливый человек: Топалов растрогал семейным кадром с Тодоренко и подросшим сыночком

Самый счастливый человек: Топалов растрогал семейным кадром с Тодоренко и подросшим сыночком

Задорная Регина легко вызвала на лице сына улыбку (фото: instagram.com/reginatodorenko)

  • Регина не беременна?
  • У вас такая милая улыбка, Влад,а сыночек ваш - просто солнышко
  • Какой Майкл взрослый
  • Какие вы красивые
  • Такие вы классные
  • Как Ваш сыночек похож на родителей
  • Малыш познает мир
  • Какой у вас классный малыш!
  • Сын - папина копия
  • Владик такой милаха, такая красивая улыбка у него
  • Самый счастливый человек на фото - Майкл, родители рядом, еще и смеятся. Ребенок в восторге

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Регина Тодоренко растрогала душевным поздравлением мужа с ситцевой свадьбой.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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