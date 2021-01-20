Самые лучшие: Лилия Ребрик с Андреем Дикими показали, как они веселятся в снегу

Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)

Украинская ведущая Лилия Ребрик в своем микроблоге не дает украинцам замерзнуть в холода: она делится согревающими рецептами, напоминает хорошо одеваться и почаще танцевать со своими вторыми половинками.

По крайней мере, именно так делает она сама: горячий танец Лилии с Андреем Диким недавно взорвал сеть и набрал море просмотров.

Ведущая признается, что она, как и многие, не в восторге от зимних холодов - но это не мешает ей наслаждаться красотой этого времени года и предаваться чисто зимним развлечениям.

Лилия показала, как они с мужем веселятся в снегу - ведущая запрыгнула Андрею на спину и делает "самолетик". Оба весело хохочат. Также Лилия и Андрей слепили милого снеговичка и одели его в красный шарф. А вот окунуться в воду на Крещение Лилия пока что не решилась.

"Христос Хрещається! Зі святом Водохреща всіх! Здоров`я, чистих помислів, доброти душевної, гармонії, спокою та любові кожному! Ну що, є сміливці серед аас, хто сьогодні пірнав в ополонку?.. Ви для мене герої, моє шанування! Я поки ніяк не можу наважитися...", - призналась Лилия.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Фаната поблагодарили ведущую за яркое настроение, которым она делится с ними, и, как обычно, назвали Лилию и Андрея невероятно красивой парой:

Вы такие крутые

Вау, какие яркие фото

Вы самые лучшие

Какие же вы красивые

Напомним, что недавно ведущая посоветовала, как после Нового года лучше всего разгрузить желудок: ловите рецепт целебного супа от Лилии.