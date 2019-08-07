"Самые красивые": MONATIK растрогал сеть душевным фото с сыновьями на отдыхе

Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/irinademicheva)

Певец отправился отдыхать после насыщенного концертного графика

MONATIK (Дмитрий Монатик) после череды бесконечных концертов и насыщенного гастрольного графика улетел на долгожданный семейный отдых в Турцию. Певец предпочитает свободное время проводить с родными и близкими – женой Ириной Демичевой и двумя сыновьями. Артист редко делится снимками со своими мальчиками и никогда не показывает их лица, но душевные кадры отца и малышей всегда взывают неизменное умиление публики. Дмитрий души не чает в своей семье и очень трепетно относиться к родным, он практически никогда не рассказывает о личной жизни, предпочитая оставлять ее "за кадром".

На свежем снимке в Instagram певец показал, как идет по деревянному мостику за руку с сыновьями. Снимок сделан со спины. На фото виднеются стильные стеклянные коттеджи отельного комплекса в Турции, Анталья. Поклонники артиста вычислили, что он остановился в курортном готеле Maxx Royal Kemer.

"Ушли в отдых! Всем отличного завершения лета!" - подписал трогательное фото Дмитрий, добавив хэштег "мои".

Фото: MONATIK (instagram.com/monatik_official)

Многочисленные поклонники певца не смогли пройти мимо семейной идиллии отца с сыновьями. Они поблагодарили певца за его яркие концертные шоу и пожелали хорошо отдохнуть и набраться вдохновения, а также оставили много лестных и теплых слов для семьи певца.

Жена Дмитрия, Ирина также не удержалась от комментария под фото. "Любимые", - коротко подписала она кадр. Также под постом отметилась и Даша Астафьева. "Обожаю!" - оставила она эмоциональную подпись к кадру.

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Скриншот комментариев

Ранее жена Дмитрия Монатика, Ирина Демичева показала фото подросшего сына и сообщила, что вскоре отправиться с мужем и детьми отдыхать.

Также жена MONATIK'а , Ирина Демичева растрогала признаниями артисту в любви.