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Само очарование: Ольга Фреймут поразила точеной фигурой в облегающих брюках

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.08.2019 - 21:32
Само очарование: Ольга Фреймут поразила точеной фигурой в облегающих брюках
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Телеведущая активно снимается в новом шоу "Роман с Ольгой"

Ольга Фреймут достаточно долгое время не баловала поклонников новыми “творческими вызовами”. А также стильными образами, которые демонстрируют тонкое чувство стиля украинской телеведущей. Наконец, многотысячная армия подписчиков Фреймут дождалась от своей любимицы новостей. Ольга активно снимается в новом проекте на телеканале “Интер”, который телезрители смогут увидеть уже этой осенью - в сентябре!

На своей страничке в сети instagram Фреймут активно публикует бэкстейдж-фото со съемок. При этом Ольга отметила, что новое шоу будет называться “Роман с Ольгой”. Получилась забавная игра слов. Дело в том, что соведущего Фреймут зовут Роман Кадемин - ведущий телеканала “Интер”.

Так, Фреймут показала сразу два ультрастильных образа с насыщенного съемочного дня.

На первом фото Ольга позирует в очень романтичном и нежном образе. На Ольге - зеленая юбка-плиссе длины миди. Образ дополняет свободная блуза с флористическим принтом, также зеленого цвета. На ножках - белоснежные туфли на шнуровке.

Само очарование: Ольга Фреймут поразила точеной фигурой в облегающих брюках

Само очарование: Ольга Фреймут поразила точеной фигурой в облегающих брюках

Стильна Ольга Фреймут на съемках нового шоу “Роман с Ольгой” (фото: instagram.com/freimutolia)

Также Ольга показала более детально свой яркий макияж, в центре которого - жирные стрелки. Также мейкап сделан с акцентом на губы нежно-персикового оттенка.

Само очарование: Ольга Фреймут поразила точеной фигурой в облегающих брюках

Фото: instagram.com/freimutolia

Кроме того, у себя в разделе сториз Фреймут опубликовала фото еще одного не менее роскошного и эффектного образа. Только на этот раз - более делового.

Ольга позирует в черных брюках-клеш, которые во всей красе демонстрируют идеальные формы телеведущей. В брюки заправлена блуза бежевого оттенка, с длинными рукавами и воротом на шнуровке. Волосы Фреймут распущены и ниспадают крупными прядями на плечи.

Также на фото с Ольгой позирует и ее соведущий Роман Кадемин.

Само очарование: Ольга Фреймут поразила точеной фигурой в облегающих брюках

Само очарование: Ольга Фреймут поразила точеной фигурой в облегающих брюках

Стильна Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

“Программа об отношениях “Роман с Ольгой”, сентябрь”, - лаконично подписала одно из фото Ольга.

А вот поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее первый образ.

  • “Элегантная и изысканная, как всегда”
  • “Очень красивый мейк, но это не ваши глаза, Оля) Вашей визитной карточкой является естественная красота!”
  • “Очень хорошо, вам так идет”
  • “Красавица!”
  • “Невероятно красивый образ”
  • “Стильная, красивая, очаровательная”

Само очарование: Ольга Фреймут поразила точеной фигурой в облегающих брюках

Скриншот комментариев: instagram.com/freimutolia

Напомним, ранее Фреймут умилила редким фото мужа с детьми. Телеведущая опубликовала очень трогательное фото, на котором дочка нежно обнимает папу. Тогда Фреймут подписала снимок: "Моя любовь".

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