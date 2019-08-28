Само очарование: Ольга Фреймут поразила точеной фигурой в облегающих брюках

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Телеведущая активно снимается в новом шоу "Роман с Ольгой"

Ольга Фреймут достаточно долгое время не баловала поклонников новыми “творческими вызовами”. А также стильными образами, которые демонстрируют тонкое чувство стиля украинской телеведущей. Наконец, многотысячная армия подписчиков Фреймут дождалась от своей любимицы новостей. Ольга активно снимается в новом проекте на телеканале “Интер”, который телезрители смогут увидеть уже этой осенью - в сентябре!

На своей страничке в сети instagram Фреймут активно публикует бэкстейдж-фото со съемок. При этом Ольга отметила, что новое шоу будет называться “Роман с Ольгой”. Получилась забавная игра слов. Дело в том, что соведущего Фреймут зовут Роман Кадемин - ведущий телеканала “Интер”.

Так, Фреймут показала сразу два ультрастильных образа с насыщенного съемочного дня.

На первом фото Ольга позирует в очень романтичном и нежном образе. На Ольге - зеленая юбка-плиссе длины миди. Образ дополняет свободная блуза с флористическим принтом, также зеленого цвета. На ножках - белоснежные туфли на шнуровке.

Стильна Ольга Фреймут на съемках нового шоу “Роман с Ольгой” (фото: instagram.com/freimutolia)

Также Ольга показала более детально свой яркий макияж, в центре которого - жирные стрелки. Также мейкап сделан с акцентом на губы нежно-персикового оттенка.

Фото: instagram.com/freimutolia

Кроме того, у себя в разделе сториз Фреймут опубликовала фото еще одного не менее роскошного и эффектного образа. Только на этот раз - более делового.

Ольга позирует в черных брюках-клеш, которые во всей красе демонстрируют идеальные формы телеведущей. В брюки заправлена блуза бежевого оттенка, с длинными рукавами и воротом на шнуровке. Волосы Фреймут распущены и ниспадают крупными прядями на плечи.

Также на фото с Ольгой позирует и ее соведущий Роман Кадемин.

Стильна Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

“Программа об отношениях “Роман с Ольгой”, сентябрь”, - лаконично подписала одно из фото Ольга.

А вот поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее первый образ.

“Элегантная и изысканная, как всегда”

“Очень красивый мейк, но это не ваши глаза, Оля) Вашей визитной карточкой является естественная красота!”

“Очень хорошо, вам так идет”

“Красавица!”

“Невероятно красивый образ”

“Стильная, красивая, очаровательная”

Скриншот комментариев: instagram.com/freimutolia

Напомним, ранее Фреймут умилила редким фото мужа с детьми. Телеведущая опубликовала очень трогательное фото, на котором дочка нежно обнимает папу. Тогда Фреймут подписала снимок: "Моя любовь".