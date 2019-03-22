Самая искренняя девушка: Надя Дорофеева умилила поклонников улыбчивым фото

Фаны вновь поблагодарили Дорофееву и Позитива за новый хит
Надя Дорофеева и Алексей Завгородний с головой окунулись в различные радио-эфиры и интервью после недавней презентации нового хита "Дим". Отметим, что для группы "Время и Стекло" это первая украиноязычная работа. И она уже получила достойное вознаграждение – более 800 тыс. просмотров за сутки. Постепенно продолжая все больше и больше набирать обороты. При этом поклонники пришли в неописуемый восторг, поблагодарив Дорофееву и Завгороднего за трек на украинском языку.
Следует отметить, что сразу же после презентации нового хита Надя Дорофеева также поспешила поблагодарить за композицию Потапа, выступившего одним из авторов музыки и слов. Дорофеева трогательно отметила, что Потап – гений. А сама она влюбилась в песню с первой же секунды.
На данный момент участников поп-группы активно приглашают на радио-эфиры, откуда Надя с удовольствием делиться фото и видео на своей instagram-страничке. При этом одно из последних фото особенно понравилось поклонникам Нади.
На снимке солистка "Время и Стекло" искренне смеется в компании коллектива радиостанции.
Надя Дорофеева и Алексей Завгородний на станции NRJ Ukraine
К слову, на фото Надя вновь блеснула стилем – спорт-шик. На певице – черное боди на одно плечо, а также спортивные полосатые штаны насыщенного зеленого цвета. Кроссовки и кепка дополняют спортивный лук.
Поклонники же Нади подчеркнули, что их любимица – самая жизнерадостная и всегда улыбчивая, за что они ее и любят. И вновь засыпали ее комплиментами по поводу прошедшей презентации нового хита:
Напомним, ранее Надя Дорофеева в пикантной позе раззадорила сеть.
К слову, Надя Дорофеева поделилась с поклонниками хитростями, как выглядеть стильно без лишних денежных затрат.