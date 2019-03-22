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Самая искренняя девушка: Надя Дорофеева умилила поклонников улыбчивым фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.03.2019 - 15:33
Самая искренняя девушка: Надя Дорофеева умилила поклонников улыбчивым фото
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фаны вновь поблагодарили Дорофееву и Позитива за новый хит

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний с головой окунулись в различные радио-эфиры и интервью после недавней презентации нового хита "Дим". Отметим, что для группы "Время и Стекло" это первая украиноязычная работа. И она уже получила достойное вознаграждение – более 800 тыс. просмотров за сутки. Постепенно продолжая все больше и больше набирать обороты. При этом поклонники пришли в неописуемый восторг, поблагодарив Дорофееву и Завгороднего за трек на украинском языку.

Следует отметить, что сразу же после презентации нового хита Надя Дорофеева также поспешила поблагодарить за композицию Потапа, выступившего одним из авторов музыки и слов. Дорофеева трогательно отметила, что Потап – гений. А сама она влюбилась в песню с первой же секунды.

На данный момент участников поп-группы активно приглашают на радио-эфиры, откуда Надя с удовольствием делиться фото и видео на своей instagram-страничке. При этом одно из последних фото особенно понравилось поклонникам Нади.

На снимке солистка "Время и Стекло" искренне смеется в компании коллектива радиостанции.

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний на станции NRJ Ukraine

К слову, на фото Надя вновь блеснула стилем – спорт-шик. На певице – черное боди на одно плечо, а также спортивные полосатые штаны насыщенного зеленого цвета. Кроссовки и кепка дополняют спортивный лук.

Поклонники же Нади подчеркнули, что их любимица – самая жизнерадостная и всегда улыбчивая, за что они ее и любят. И вновь засыпали ее комплиментами по поводу прошедшей презентации нового хита:

  • Ты супер, очень красивая!И песня весь день на репите
  • Вы все на стиле!
  • Кофта у Позитива конечно просто....
  • Дуже дякую тобі за твої прекрасні фото, які радують нас) Любимо тебе!
  • Такая активность от Нади, я в раю?
  • Красиваяяяя!
  • Ти найкраща! Дякую тобі за всі емоції, які ти нам дариш!
  • Боди, твоё боди... как выкинуть его из головы? Ты лучшая! 

Напомним, ранее Надя Дорофеева в пикантной позе раззадорила сеть

К слову, Надя Дорофеева поделилась с поклонниками хитростями, как выглядеть стильно без лишних денежных затрат.

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