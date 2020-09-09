Самая горячая на планете: 54-летняя Сальма Хайек поразила поклонников неувядающей красотой

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда вдохновляет поклонников

Сальма Хайек вновь показала образ, который сделал ее цветущей и невероятно молодой. Актриса примерила свободное шелковое платье с цветочным принтом, которое удачно сочетала с золотыми массивными серьгами. Волосы она собрала в хвост, убрав их от лица, а в макияже предпочла натуральные тона. В сеть она закинула сразу несколько подобных фото. Главная деталь в них – фиговое дерево, плодами которого наслаждается Сальма. «Нет ничего лучше, чем собирать фрукты прямо с дерева... Я люблю инжир! Какой ваш любимый фрукт? Спасибо, природа», – написала знойная мексиканская актриса.

Новые фото Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Подписчики с удовольствием вступили в разговор о любимых фруктах, но не забыли уделить внимание вечно молодому внешнему виду Сальмы. Даже в таком простом и достаточно скромном образе звезда показалась фанатам невероятно горячей. Они принялись писать любимой актрисе, как она отлично выглядит. «Сальма – самая горячая женщин на планете», «Редкая красота», «Ты слишком красивая», «Невероятная», «Эти фото невероятно красивые», – не могут налюбоваться поклонники.

Сальма по-прежнему восхитительна (фото: instagram.com/salmahayek)

Ранее мы писали, что Сальма Хайек взбудоражила сеть откровенными нарядами в честь своего 54-летия. Знаменитость после знаковой даты нарядилась в ярко-желтое платье с пикантными вырезами на боках и пышной юбкой. Оно выгодно подчеркнуло буквально все достоинства фигуры кинодивы: аппетитную грудь, осиную талию, а также хрупкие плечи. Звезда сделала пару кадров, и оба они просто взорвали сеть.