"Сама серьезность": дочь Поляковой в пышном наряде похвасталась фото с показа

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Юная красавица порадовала забавным фото из закулисья

Старшая дочь Оли Поляковой, Маша, очень похожа на маму не только внешне, но и амбициями, а также талантами. Девочка точно знает, что свяжет свою жизнь с творческой профессией и, возможно, шоу-бизнесом. Она поет, танцует, занимается спортом и даже участвует в показах. Например, в текущем и прошлом году она выходила на подиум во время киевской Недели детской моды Junior Fashion Week. Похоже, путишествие дочери певицы по миру модельного бизнеса продолжается и она готова покорять новые врешины! В instagram-сториз Маша опубликовала фото из-за кулис показа, правда, не уточнила какого именно.

Юной модели уже успели сделать легкий макияж с акцентом на выразительные глаза. Она надела платье глубокого синего цвета без рукавов с пышной фатиновой юбкой с множеством оборок.

Маша приняла забавную позу и оставила оригинальную подпись. Она стоит босая на полу, поддерживая руками длинный подол наряда. Волосы дочери артистки гладко зачесаны назад.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Сама серьезность перед показом", - сообщила она в подписи к смешному снимку, намекая, что совсем не скучает на бэкстейдже.

Напомним, что дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша Полякова, познакомила подписчиков с новым членом семьи. Им оказался милый пушистый щенок породы Померанский шпиц, которого девочка назвала "Тиной".

Кстати, у Маши Поляковой появился молодой человек, которым она начала встречаться во время отдыха с семьей в Египте. С Максимом дочь певицы знакома с первого класса, но позже мальчик перешел в другое учебное заведение, но на экзотическом курорте между юными влюбленными пробежала искра, и они решили начать отношения.

Также дочери Оли Поляковой вместе с мамой похвастались стильными вышиванками и показали фотосет в национальных нарядах.