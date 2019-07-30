Сама нежность: Тина Кароль заворожила уютным "домашним" фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Артистка покорила комфортным образом и милым взглядом

В последнее время Тина Кароль просто-таки поражала и ошеломляла своих поклонников чувственными и откровенными снимками, на которых позирует в пикантных нарядах и соблазнительных позах. Однако артистка, судя по всему, решила разбавить эти горячие кадры и на новом фото предстала в совсем другом образе - нежном и каком-то "домашнем".

Певица опубликовала милый кадр, на котором она запечатлена в объемном белом свитере. Тина сложила руки вместе и прижала их к лицу и мило смотрит прямо в объектив.

По своему обыкновению, 34-летняя звезда не оставила никаких подписей под фото.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчикам очень понравился такой нежный и женственный кадр и они искупали Кароль в теплых и душевных комментариях.

Полярный медведик

Наземная, нежная и милая

Такая хрупкая и нежная. Такое сокровище нужно беречь, как хрустальную вазу

Милашкаа

Такая девочка прям

Мягенькая. Хочется обнять

Манюняяя! Ты такая милая! Наша любовь

Нежная

Волшебно

Милашка

Танечка, девочка, котенок!

Такой ты мне нравишься больше...

Все фото чётко нежные и в тоже время секс, любовь, высший пилотаж. ты ангел

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль покорила соблазнительными изгибами на откровенном фото, вызвав восторг фанатов.

Как сообщалось ранее, недавно Тина Кароль восхитила лицом без макияжа. Поклонники отметили, что 34-летняя певица выглядит будто подросток.

Также мы писали о том, что не так давно Тина Кароль ошеломила сеть жгучим фото в красном платье. Выбранный наряд очень выгодно подчеркнул точеную фигуру певицы.