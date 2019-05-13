"Сама не люблю обнаженку": Наталья Могилевская оправдалась за откровенные фото

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица призналась, что не ожидала такой бурной реакции

Наталья Могилевская заметно похудела и изо всех сил поддерживает форму - певица придерживается здорового питания и активно занимается спортом. Даже на отдых в Египет она отправилась в сопровождении своего личного тренера, чтобы не нарушать режим. Желая похвастаться достигнутыми результатами, артистка опубликовала в Instagram весьма откровенные видео и фото, на которых продемонстрировала полуобнаженное тело и упругие ягодицы. Однако подобные кадры вызвали неоднозначную реакцию в сети - многие посчитали их слишком пикантными.

В ответ Наталья выложила еще несколько фото в черном купальнике с кружевным верхом, на которых она томно позирует на шезлонге или же просто стоит в красивой позе. Знаменитость призналась, что совершенно не ожидала подобной реакции, ведь снимки были не такие уж и откровенные.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

По словам Могилевской, она и сама не любит чрезмерное обнажение. Певица извинилась перед всеми, кого ее фотографии смутили или расстроили.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Мои дорогие, я не предполагала такой реакции на фото в майке и в купальнике. Хотя о чем мы говорим, если я еду в отпуск с тренером и фотографом, и мне придумали роман с обоими. Прошу прощения у всех, кого я смутила этим постом. Я сама не люблю обнаженку и спекуляцию голым телом. Если это видео выглядит именно так - мне жаль. Нравится ли мне, что последние сто лет женщины носят откровенные купальники, учатся в одной школе с парнями, а в некоторых странах вместе ходят в баню? Хорошо ли это? Не уверена. Каждый день сама решаю, где и в чем мой компромис совместной жизни с общественными правилами и мнением. PS. Забавный факт: племена, которые живут вместе голышом, используют тело для исключительной нежности и любви. В их отношениях нет ни жадности, ни насилия. Тело не удивляет, удивляет человек, поступки, характер. Давайте доведем жадный до обнажения мир до абсурда. Через еще 100 лет мы будем ходить окончательно голыми, что наконец приведет нас к истинной любви", - написала исполнительница.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Многие фолловеры Натальи призвали ее не обращать внимания на слова недоброжелателей, ведь она замечательно выглядит и имеет право публиковать то, что ей хочется.

"Наташа, не перестаю восхищаться вами! Вы сочетаете в себе ум, профессионализм, внешнюю и внутреннюю красоту! Браво"

"Что за люди такие паскудные, очень жаль, что лезут куда не надо, портят вам Наташенька настроение, вы красотка, и фото у вас замечательные и на них вы ШИКАРНАЯяяяяя"

"Наталья, просто у нас такой народ...что каждый думает в меру своей распущенности...А Вы красивая и совершенно новая!!!! Так держать"

"Мне в Вас понравилось, что нет ничего искусственного, а тело, как результат работы над собой. Приятно не только смотреть фотографии, а и читать ваши мудрые посты"

"Не обращай на ник внимания, вы просто огонь, и попа у вас огонь. Они вам завидуют да да да"

"Нежная, Очаровательная, Привлекательная, Красивая Натали"

"Мне понравилось видео. Очень нежное, чувственное. Прекрасное настроение вдохновения, легкости умиротворения!"

"Фото отличные! Со вкусом! И Женщина-Класс!!!"

"Самая, самая. Обожаю Вас!!! Умничка, Очаровашка, Шикарная Женщина с красивой фигурой!!"

Напомним, ранее Наталья Могилевская поделилась фото в купальнике, засветив стройные формы на отдыхе, и предалась философским размышлениям.

Отметим, что Наталья Могилевская без косметики показала, с кем улетела в отпуск.