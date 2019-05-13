ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Сама не люблю обнаженку": Наталья Могилевская оправдалась за откровенные фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.05.2019 - 10:34
"Сама не люблю обнаженку": Наталья Могилевская оправдалась за откровенные фото
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица призналась, что не ожидала такой бурной реакции

Наталья Могилевская заметно похудела и изо всех сил поддерживает форму - певица придерживается здорового питания и активно занимается спортом. Даже на отдых в Египет она отправилась в сопровождении своего личного тренера, чтобы не нарушать режим. Желая похвастаться достигнутыми результатами, артистка опубликовала в Instagram весьма откровенные видео и фото, на которых продемонстрировала полуобнаженное тело и упругие ягодицы. Однако подобные кадры вызвали неоднозначную реакцию в сети - многие посчитали их слишком пикантными.

В ответ Наталья выложила еще несколько фото в черном купальнике с кружевным верхом, на которых она томно позирует на шезлонге или же просто стоит в красивой позе. Знаменитость призналась, что совершенно не ожидала подобной реакции, ведь снимки были не такие уж и откровенные.

&quot;Сама не люблю обнаженку&quot;: Наталья Могилевская оправдалась за откровенные фото

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

По словам Могилевской, она и сама не любит чрезмерное обнажение. Певица извинилась перед всеми, кого ее фотографии смутили или расстроили.

&quot;Сама не люблю обнаженку&quot;: Наталья Могилевская оправдалась за откровенные фото

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Мои дорогие, я не предполагала такой реакции на фото в майке и в купальнике. Хотя о чем мы говорим, если я еду в отпуск с тренером и фотографом, и мне придумали роман с обоими. Прошу прощения у всех, кого я смутила этим постом. Я сама не люблю обнаженку и спекуляцию голым телом. Если это видео выглядит именно так - мне жаль. Нравится ли мне, что последние сто лет женщины носят откровенные купальники, учатся в одной школе с парнями, а в некоторых странах вместе ходят в баню? Хорошо ли это? Не уверена. Каждый день сама решаю, где и в чем мой компромис совместной жизни с общественными правилами и мнением. PS. Забавный факт: племена, которые живут вместе голышом, используют тело для исключительной нежности и любви. В их отношениях нет ни жадности, ни насилия. Тело не удивляет, удивляет человек, поступки, характер. Давайте доведем жадный до обнажения мир до абсурда. Через еще 100 лет мы будем ходить окончательно голыми, что наконец приведет нас к истинной любви", - написала исполнительница.

&quot;Сама не люблю обнаженку&quot;: Наталья Могилевская оправдалась за откровенные фото

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Многие фолловеры Натальи призвали ее не обращать внимания на слова недоброжелателей, ведь она замечательно выглядит и имеет право публиковать то, что ей хочется.

  • "Наташа, не перестаю восхищаться вами! Вы сочетаете в себе ум, профессионализм, внешнюю и внутреннюю красоту! Браво"
  • "Что за люди такие паскудные, очень жаль, что лезут куда не надо, портят вам Наташенька настроение, вы красотка, и фото у вас замечательные и на них вы ШИКАРНАЯяяяяя"
  • "Наталья, просто у нас такой народ...что каждый думает в меру своей распущенности...А Вы красивая и совершенно новая!!!! Так держать"
  • "Мне в Вас понравилось, что нет ничего искусственного, а тело, как результат работы над собой. Приятно не только смотреть фотографии, а и читать ваши мудрые посты"
  • "Не обращай на ник внимания, вы просто огонь, и попа у вас огонь. Они вам завидуют да да да"
  • "Нежная, Очаровательная, Привлекательная, Красивая Натали"
  • "Мне понравилось видео. Очень нежное, чувственное. Прекрасное настроение вдохновения, легкости умиротворения!"
  • "Фото отличные! Со вкусом! И Женщина-Класс!!!"
  • "Самая, самая. Обожаю Вас!!! Умничка, Очаровашка, Шикарная Женщина с красивой фигурой!!"

Напомним, ранее Наталья Могилевская поделилась фото в купальнике, засветив стройные формы на отдыхе, и предалась философским размышлениям.

Отметим, что Наталья Могилевская без косметики показала, с кем улетела в отпуск. 

Осторожно, горячо! Полуобнаженная Седокова взволновала сеть пикантным фото Соблазнительная Наталья Могилевская оголила ягодицы в чувственном видео
Новости Украины Наталья Могилевскаяпевецотдых
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь