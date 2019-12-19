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"С - стабильность": Ефросинина потроллила сына в сети

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.12.2019 - 15:55
"С - стабильность": Ефросинина потроллила сына в сети
Маша Ефросинина (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Звезда пошутила над своим ребенком, который фанатеет от полицейских

Знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина, прослывшая настоящей модной иконой благодаря демонстрации стильных луков на светских мероприятиях, пошутила над своим пятилетним сыном Сашей, который постоянно ходит в одном и том же костюме.

Дело в том, что мальчик питает страсть к полицейским и, судя по всему, хочет сам стать стражем порядка. По словам Ефросининой, ее ребенок выбрал в качестве новогоднего костюма одеяние полицейского, ездит в этой одежде в путешествия и ходит со звездной мамой на мероприятия.

Маша в очередной раз продемонстрировала это, выложив фото, сделанное на одном из недавних столичных ивентов.

В кадре можно увидеть 40-летнюю звезду в элегантном бордовом костюме с открытыми плечами. Образ дополнил клатч в тон и лаконичные украшения. Сын же был в неизменной полицейской форме.

"С - Стабильность", - потроллила мать сына.

&quot;С - стабильность&quot;: Ефросинина потроллила сына в сетиМаша Ефросинина с сыном (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Отметим, что Маша Ефросинина не очень часто балует многотысячную армию подписчиков семейными фото, особенно со старшей дочкой Наной и мужем (бизнесмен Тимур Хромаев). А вот младший сын Саша с удовольствием появляется в блоге звездной мамы. Отметим, что 25 августа мальчику исполнилось 5 лет. При этом телеведущая неоднократно повторяла в различных интервью, что Саша - очень общительный мальчик, его не пугают незнакомые люди и он весьма артистичен. Поэтому он не против “публичности” в блоге мамы.

Не так давно она разместила снимок сына в новогоднем костюме - и это снова была полицейская форма. А на днях Ефросинина рассказала о походе с сыном к полицейским.

&quot;С - стабильность&quot;: Ефросинина потроллила сына в сети

Маша Ефросинина с сыном (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

&quot;С - стабильность&quot;: Ефросинина потроллила сына в сети

Сын Маши Ефросининой (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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