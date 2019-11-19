"С ребенком, с няней?" Регина Тодоренко проговорилась о возвращении в "Орел и Решку"

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регина также прокомментировала конфликтную ситуацию с Андреем Бедняковым

Регина Тодоренко не скрывает - она стала мегапопулярной благодаря участию в роли ведущей в тревел-программе “Орел и Решка”. В этом шоу Регина снималась с 2014 по 2017 год. И стала одной из “ведущих-долгожителей” популярного проекта. Поклонники Тодоренко до сих пор забрасывают свою любимицу вопросами, планирует ли она вернуться к тревел-формату. А еще лучше - в любимое шоу. В интервью “Слава +” Регина ответила на вопросы относительно “Орла и Решки”.

На вопрос, вернется ли Регина в “Орле и Решка”, если ее позовут, она ответила:

“Мир такой круглый. И мы уже в состоянии переговоров. Недавно мне позвонил соучередитель TeenSpirit Studio, мы разговариваем с ним и он говорит: “Ну что Регин, как ты поедешь? С ребенком, с няней? Я говорю: “Вообще-то да. Я же еще кормлю грудью и не готова его оставлять на такой долгий срок. А это 21 день в месяц”. Он говорит: “Ну, тогда вы будете ездить по спокойной Европе”. Я говорю: "Нет, это не в моих интересах. Бесстрашная Регина-путешественница ездит всегда в какие-то сраки мира. Там где очень опасно, всегда интересно, где можно сделать крутой сюжет”. Он говорит: “Ммм, мне нравятся твои мысли”, - рассказывает Тодоренко.

Также Регина прокомментировала “конфликтную ситуацию” с еще одним ведущим “Орла и Решки” Андреем Бедняковым. Так, в шоу Насти Ивлеевой Андрей отметил, что недолюбливает Тодоренко, а также ее первого соведущего Колю Сергу.

“С этим вопросом я давно живу, потому что я знаю, что нам даже вместе предлагали вместе провести какие-то проекты, шоу, корпоративы, мероприятия, свадьбы, а он отказывается. И как-то мне позвонил мой директор и говорит: “Слушай, а в чем проблема? Бедняков отказывается вести с тобой свадьбы, корпоративы, праздники и в рекламе сниматься”. Я говорю: “Я не знаю, в чем проблема, реально не понимаю”. И тут я начала написывать Андрюхе: “Как дела? Чего там?”. Но он не говорит, что я сделала не так, но было бы неплохо, чтобы он это сказал… Он отвечает на сообщения, вроде как все хорошо. Но закадровая жизнь показывает совершенно другое. И это для меня странно. Честно, не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Надо спросить у него. Может, я где-то что-то сболтнула не то. Не знаю”, - рассказывает Регина.

РЕГИНА ТОДОРЕНКО: о жизни с Топаловым, возвращении в "Орел и решку", конфликте с Бедняковым CЛАВА+

Напомним, ранее Регина Тодоренко сделала признание о своем пристрастии.