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"С первой леди": Юрий Горбунов порадовал поклонников редким селфи

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.06.2019 - 11:56
"С первой леди": Юрий Горбунов порадовал поклонников редким селфи
Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Горбунов - любитель селфи

Юрий Горбунов также стал одним из десятка звездных гостей грандиозного концерта MONATIKа, который масштабно отгремел 2-го июня в НСК "Олимпийский". Посмотреть крутое шоу пришли тысячи людей, среди которых – целая плеяда украинских селебритис. При этом знаменитости также были не прочь делиться с поклонниками различными фото, видео, стримами с концерта. А также делать друг с дружкой массу совместных фото и селфи  - куда же без этого.

Не стал исключением и Юрий Горбунов. К слову, украинский телеведущий известен своей любовью к селфи. Супруг Кати Осадчей не пропускает лишней возможности оставить фото на память со своими звездными коллегами и друзьями. Так, в специальной вип-ложе на стадионе "Олимпийский" во время концерта MONATIKа Горбунов встретил Елену Кравец – фронт-вумен женского "Квартала 96".

При этом свое селфи Горбунов сопроводил тонким юмором:

"З Першою Леді Кварталу!" – юморит Горбунов.

Юрий Горбунов и Елена Кравец

Юрий Горбунов и Елена Кравец (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники Горбунова также поспешили прокомментировать его новое фото:

  • "Юра, держи себя в руках))"
  • "Елена – невероятная женщина"
  • "Подколол так подколол))"
  • "Позитивчики"
  • "Улыбка Лены - очарование сплошное"
  • "Леночка, вы супер! Вы – настоящая актриса"

Ну что, общее фото с Еленой Кравец теперь пополнит "селфи-коллекцию" Горбунова.

Юрий Горбунов и Леся Никитюк

Юрий Горбунов и Леся Никитюк (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Горбунов и Лилия Ребрик

Горбунов и Лилия Ребрик (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

&quot;С первой леди&quot;: Юрий Горбунов порадовал поклонников редким селфи

С Катей Осадчей и Олей Поляковой на свадьбе Потапа и Насти Каменских (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

&quot;С первой леди&quot;: Юрий Горбунов порадовал поклонников редким селфи

С Тиной Кароль (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

&quot;С первой леди&quot;: Юрий Горбунов порадовал поклонников редким селфи

И даже с Михаилом Поплавским (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее Лилия Ребрик и Юрий Горбунов заинтриговали совместным проектом. Отметим, что известные украинские телеведущие также еще и актеры театра и кино! 

Также супер-папа Горбунов показал, как проводит время с двухлетним сыном

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Новости Украины Юрий ГорбуновЕлена Кравец
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