"С первой леди": Юрий Горбунов порадовал поклонников редким селфи

Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Горбунов - любитель селфи

Юрий Горбунов также стал одним из десятка звездных гостей грандиозного концерта MONATIKа, который масштабно отгремел 2-го июня в НСК "Олимпийский". Посмотреть крутое шоу пришли тысячи людей, среди которых – целая плеяда украинских селебритис. При этом знаменитости также были не прочь делиться с поклонниками различными фото, видео, стримами с концерта. А также делать друг с дружкой массу совместных фото и селфи - куда же без этого.

Не стал исключением и Юрий Горбунов. К слову, украинский телеведущий известен своей любовью к селфи. Супруг Кати Осадчей не пропускает лишней возможности оставить фото на память со своими звездными коллегами и друзьями. Так, в специальной вип-ложе на стадионе "Олимпийский" во время концерта MONATIKа Горбунов встретил Елену Кравец – фронт-вумен женского "Квартала 96".

При этом свое селфи Горбунов сопроводил тонким юмором:

"З Першою Леді Кварталу!" – юморит Горбунов.

Юрий Горбунов и Елена Кравец (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники Горбунова также поспешили прокомментировать его новое фото:

"Юра, держи себя в руках))"

"Елена – невероятная женщина"

"Подколол так подколол))"

"Позитивчики"

"Улыбка Лены - очарование сплошное"

"Леночка, вы супер! Вы – настоящая актриса"

Ну что, общее фото с Еленой Кравец теперь пополнит "селфи-коллекцию" Горбунова.

Юрий Горбунов и Леся Никитюк (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Горбунов и Лилия Ребрик (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

С Катей Осадчей и Олей Поляковой на свадьбе Потапа и Насти Каменских (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

С Тиной Кароль (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

И даже с Михаилом Поплавским (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее Лилия Ребрик и Юрий Горбунов заинтриговали совместным проектом. Отметим, что известные украинские телеведущие также еще и актеры театра и кино!

Также супер-папа Горбунов показал, как проводит время с двухлетним сыном.