"С Кридом кое-что было": Дорофеева решилась на откровенные признания о личном

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Пвица призналась, в какие моменты ей хотелось все бросить

Видео: YouTube-канал/DoDo VLOG

Надя Дорофеева не только певица, но еще и успешный видеоблогер. Выхода ее роликов фаны ждут с нетерпением, поэтому каждый выпуск смотрят с огромным интересом. Новый влог на своем YouTube-канале Надя решила совместно с популярным блогером Сашей Чистовой посвятить вопросам от поклонников.

Певица и ее гостья сыграли в игру "было"-"не было". Они поднимали соответствующую табличку в ответ на вопрос от подписчиков и сделали немало откровенных признаний.

Надя рассказала, что у нее случался поцелуя на первом свидании. Однажды звезда отказалась от поцелуя на камеру. Случилось это еще в начале ее карьеры в группе "Время и Стекло", но в подробности певица решила не вдаваться.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Еще в школе она встречалась с одним парнем тогда, когда ей нравился другой. "У меня был жених из девятого класса, а я была в 8-м. Но мне нравился другой, его одноклассник, он был круче моего парня, и я думала таким образом подобраться к тому, который круче", - смущено, но со смехом рассказала певица.

Также артистка призналась, что иногда у нее возникает желание все бросить, но любовь к своей профессии помогает справиться с нахлынувшим сиюминутным порывом.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Было в моменты, когда ты очень устал и начинаешь заболевать от усталости, тебе кажется, что ты много работаешь. Но я так сильно люблю свою работу, что потом осознаю: это просто усталость, тебе надо просто выспаться", - пояснила звезда.

Артистка просто обожает мужскую одежду – в ней она чувствует себя невероятно комфорно.

"Обожаю мужские вещи. Брючные костюмы, пиджаки, джинсы, худи рубашки", - с восторгом заявила Надя.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники не обошли вниманием и отношения певицы с российским рэпером Егором Кридом и слухи об их поцелуе. Надя откровенно призналась: "С Кридом у меня кое-что было, а имено – влог, кусочек которого мы сняли, когда встретились в Лос-Анджелесе. Но поцелуя не было".

Исполнительница добавила, что иногда отказывает фанам в совместно фото, но происходит это лишь в тех случаях, когда поклонники ведут себя чересчур навязчиво и невоспитанно. Например, догоняют на улице, неожиданно тормошат за плечи или будят в самолете и требуют фото.

Напомним, что Надя Дорофеева удивила роскошным подарком для своей бывшей подопечной из проекта "Голос. Дети".

Ранее Надя Дорофева обратилась с резкой речью к недоброжелателям и хейтерам.