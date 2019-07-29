"Рыжики": Слава Каминская умилила нежным фото с сыном

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Мальчик явно пошел в маму цветом волос

Участница группы НеАнгелы Слава Каминская после развода с мужем Эдгаром с головой ушла в работу, а также много времени проводит со своими детьми - четырехлетним сыном Леонардом и трехлетней дочкой Лаурой. Артистка с удовольствием делится яркими моментами своей жизни в сети, показывая, что вовсе не собирается унывать.

Так, исполнительница очаровала сеть новым нежным снимком с сыночком. Мама и сын запечатлены возле Океанариума, при этом для прогулки с ребенком Слава выбрала комфортное белое платье и босоножки, а вместо сумки предпочла функциональный рюкзак.

"Рыжики", - прокомментировала фото певица.

Фото: Слава Каминская с сыном (instagram.com/babaslavka)

Леон и правда очень похож на свою знаменитую маму - и цветом волос, и в целом внешностью, что уже не раз отмечали поклонники. Не поскупились они на душевные отзывы и об этом кадре.

Значит - Счастливые!

Конопатики!

Красавчик

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Сынулька!!!

Love

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Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, эффектная Слава Каминская в корсете украсила обложку глянца. Певица снялась в эффектной фотосессии.

Недавно также стало известно, почему Слава Каминская из НеАнгелов развелась с мужем. Как оказалось, брак не выдержал испытания детьми и бытовыми проблемами. Об этом стало известно из решения суда о расторжении союза Эдгара и Славы Каминских. Отметим, что инициатором развода выступил сам Эдгар.

К слову, Слава из НеАнгелов заворожила сеть стройной фигурой в купальнике.