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"Рыжики": Слава Каминская умилила нежным фото с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.07.2019 - 13:31
"Рыжики": Слава Каминская умилила нежным фото с сыном
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Мальчик явно пошел в маму цветом волос

Участница группы НеАнгелы Слава Каминская после развода с мужем Эдгаром с головой ушла в работу, а также много времени проводит со своими детьми - четырехлетним сыном Леонардом и трехлетней дочкой Лаурой. Артистка с удовольствием делится яркими моментами своей жизни в сети, показывая, что вовсе не собирается унывать.

Так, исполнительница очаровала сеть новым нежным снимком с сыночком. Мама и сын запечатлены возле Океанариума, при этом для прогулки с ребенком Слава выбрала комфортное белое платье и босоножки, а вместо сумки предпочла функциональный рюкзак.

"Рыжики", - прокомментировала фото певица.

&quot;Рыжики&quot;: Слава Каминская умилила нежным фото с сыном

Фото: Слава Каминская с сыном (instagram.com/babaslavka)

Леон и правда очень похож на свою знаменитую маму - и цветом волос, и в целом внешностью, что уже не раз отмечали поклонники. Не поскупились они на душевные отзывы и об этом кадре.

  • Значит - Счастливые!
  • Конопатики!
  • Красавчик
  • Очень похожие 
  • Сынулька!!!
  • Love
  • Дитё с крестиком- это хорошо!)

&quot;Рыжики&quot;: Слава Каминская умилила нежным фото с сыном

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, эффектная Слава Каминская в корсете украсила обложку глянца. Певица снялась в эффектной фотосессии.

Недавно также стало известно, почему Слава Каминская из НеАнгелов развелась с мужем. Как оказалось, брак не выдержал испытания детьми и бытовыми проблемами. Об этом стало известно из решения суда о расторжении союза Эдгара и Славы Каминских. Отметим, что инициатором развода выступил сам Эдгар. 

К слову, Слава из НеАнгелов заворожила сеть стройной фигурой в купальнике.

Эффектная Слава Каминская в корсете украсила обложку глянца "Леди на миллион": похорошевшая Слава из НеАнгелов восхитила образом в блестящем платье
Новости Украины НеАнгелысынСлава Каминская
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