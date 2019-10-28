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"Рыдаю и улыбаюсь одновременно": счастливый Топалов вызвал ажиотаж видео с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.10.2019 - 16:33
"Рыдаю и улыбаюсь одновременно": счастливый Топалов вызвал ажиотаж видео с сыном
Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец разделил милым роликом поклонников на два лагеря

Влад Топалов обожает своего сыночка Михаила или, как называют малыша в семье, Майкла. Его жена Регина Тодоренко проговорилась о том, что певца очень изменило появление на свет мальчика – он стал более сентементальным и в нем возродилось прекрасное качество удивляться всему новому. Будто в подтверждение слов жены, артист опубликовал в Instagram трогательное видео с сыном.

Влад держит на руках смеющегося мальчика и подбрасывает его вверх. Малыш веселится и улыбается беззубой искренней улыбкой.

"Нет слов у меня к этому видео..... рыдаю и улыбаюсь одновременно!" - признался счастливый отец.

Как ни странно, ролик разделил мнение подписчиков Топалова. Часть фолловеров пришли в восторг от общения папы и малыша, а другие сделали Владу замечание, мол, ребенка не стоит подбрасывать вверх – это может быть опасно.

В комментариях также можно найти реакцию Сергея Лазарева – он оставил смайлы-сердечки и мамы Влада Татьяны Анатольевны, которая написала: "Мы тебя так подбрасывали".

&quot;Рыдаю и улыбаюсь одновременно&quot;: счастливый Топалов вызвал ажиотаж видео с сыном

&quot;Рыдаю и улыбаюсь одновременно&quot;: счастливый Топалов вызвал ажиотаж видео с сыном

Скриншот комментариев

"Вот! Я же помню! А то тут куча умников, рассказывающих, что так нельзя. Они же точно лучше знают, что можно моему сыну", - отреагировал певец.

  • Как мило
  • Класс
  • Какой большой уже! Счастья вашей семье
  • Ай, сколько любви
  • Так умеют только папы!
  • Это и есть счастье
  • Так нельзя делать
  • Радости нет предела!
  • А вы знаете, что нельзя так делать? У ребеночка еще мозг болтается... И потом могут быть проблемы с глазками.... Я не пугаю..., но своим запретила так делать. А любовь, ее конечно видно

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко позабавила фото Влада Топалова из Палермо.

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