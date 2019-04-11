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Розовая пантера: Оля Полякова поразила "голым" фото в подъезде (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.04.2019 - 14:01
Розовая пантера: Оля Полякова поразила "голым" фото в подъезде (видео)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Мария Бондаренко
Редактор ленты новостей LITE

Поклонники быстро догадались, когда было сделано фото

Оля Полякова буквально ошарашила поклонников дерзким и очень "горячим" фото. Так, на своей instagram-страничке Королева ночи опубликовала провокационное фото, на котором позирует в вечернем платье ярко розового оттенка. Изюминка платья – невероятно глубокий разрез. Который начинается не от бедра, а буквально талии. Благодаря чему хорошо видно длинные и стройные ноги украинской исполнительницы. При этом фото сделано так, что сложно понять – есть ли на Поляковой белье. Что также сохраняет пикантную интригу.

Еще одна "изюминка" снимка – непосредственна сама локация. Оля Полякова в платье и зеленых туфлях, с роскошной укладкой и насыщенным макияжем позирует… на лестничной площадке. Декорации, мягко говоря, далеко не "лакшери": потертые перила и ступеньки, грязные стены.

Поклонники Поляковой сразу же стали допытываться, в связи с чем это фото. Некоторые предположили, что Оля снимает новый клип или даже играет роль в очередном фильме. И все же фанаты певицы быстро догадались, что фото было сделано еще во время съемок клипа на песню "О боже, как больно", презентация которого состоялась еще в 2016 году.

Оля Полякова

Соблазнительная Оля Полякова (фото: .instagram.com/polyakovamusic)

#подъезднаястрасть #амоглабыбытьподзаборная – такими хештегами сопроводила свой снимок Полякова.

Конечно же, поклонники исполнительницы поспешили оставить свои отзывы под ее новым снимком:

  • Как роза в мусорном баке))
  • Гаряча ви жінка)
  • Вот это ноги!
  • Тема попы не раскрыта, Оля. Возвращай нам фото с моря)))
  • И нет ничего этой боли больнее…
  • Ах, эти ноги!
  • Мав би такі ноги, на руках би ходив)))
  • Когда не место красит человека, а человек место)
  • Какая фигура – агонь!
  • Королевская Богиня)

Оля Полякова - О Боже, как больно! 

Напомним, ранее Оля Полякова похвасталась новой наградой. Певица во второй раз была признана "Жінкою України 2019" по результатам голосования журнала "Единственная". 

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