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В роскошном платье и объятиях любимого: Николь Кидман показала редкий кадр с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.11.2019 - 18:33
В роскошном платье и объятиях любимого: Николь Кидман показала редкий кадр с мужем
Николь Кидман и Кит Урбан (фото: instagram.com/nicolekidman)

Актриса посетила с мужем на музыкальную премию

Николь Кидман вместе со своим мужем, австралийским кантри-певцом Китом Урбаном, отправились на важное для последнего событие. 14 ноября в Нэшвилле, штат Теннесси, состоялась уже 53-я церемония вручения наград CMA Awards 2019. Кит в этом году был почетным гостем и выступил с несколькими хитами. Актриса, которая всегда старается поддержать своего супруга, и в этот раз осталась верна традиции.

В роскошном платье и объятиях любимого: Николь Кидман показала редкий кадр с мужемНиколь и Кит на церемонии (фото: instagram.com/nicolekidman)

На вечер звезды отправились вместе, причем оба были в отличном настроении и не скрывали чувств. Голливудская актриса, которая не так часто делится с подписчиками кадрами из личной жизни, в этот раз решила порадовать фолловеров романтичным кадром. На опубликованном в Instagram фото она позирует в объятиях Кита на фоне логотипа конкурса.

В роскошном платье и объятиях любимого: Николь Кидман показала редкий кадр с мужемВ роскошном платье и объятиях любимого: Николь Кидман показала редкий кадр с мужемНиколь готовится выйти на красную дорожку (фото: instagram.com/mollyrstern)

Кидман для очередного светского события выбрала яркий наряд от Versace: длинное платье в красных тонах с цветочным мотивом, расшитое блестками и пайетками. Дополнили наряд золотистые украшения, красные босоножки на невысоком каблуке и объемная сумочка-клатч. Волосы Николь уложили в высокую укладку с элементами плетения и выпущенными у лица прядями, а макияж сделали минимальный, с легким сиянием кожи и акцентом на знаменитом притягательном взгляде синих глаз актрисы. Выглядела она просто роскошно!

В роскошном платье и объятиях любимого: Николь Кидман показала редкий кадр с мужемВ роскошном платье и объятиях любимого: Николь Кидман показала редкий кадр с мужемВ роскошном платье и объятиях любимого: Николь Кидман показала редкий кадр с мужемВ роскошном платье и объятиях любимого: Николь Кидман показала редкий кадр с мужемНиколь во всей красе (фото: instagram.com/mollyrstern; instagram.com/cma)

Кит пришел на мероприятие в наряде классическом для катнри-исполнителя. Джинсы, кожаная куртка, белая футболка и замшевые ботинки. Супруги выглядели весьма гармонично и ярко. За что уже успели получить негласный титул самой красивой пары церемонии.

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Новости Украины Николь Кидман
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