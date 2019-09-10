"Роскошная": Злата Огневич в эффектном наряде засветила стройные ножки

Певица очаровала сеть чувственным кадром
Злата Огневич может похвастаться точеной фигурой и регулярно восхищает пользователей сети своими волнующими изгибами и стильными нарядами. Недавно певица рассказала, что добиться стройных форм и красивой кожи ей помог отказ от кофе и шоколада. Артистка порадовала фанатов новым чувственным кадром, на котором примерила эффектное платье.
Злата запечатлена в элегантном платье-халате зеленого цвета. Изюминкой наряда является очень глубокое декольте, а пикантный разрез спереди позволяет полюбоваться на стройные ножки артистки. Исполнительница присела на стол и задумчиво смотрит на лежащие на нем предметы.
Огневич сопроводила атмосферное фото строчками из собственной песни:
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
"Ти казав, що кохати будеш,
І дивився в очі так пильно,
Хвилі щастя лилися щоночі,
І долоні стискав ніжно-сильно...
.
Але вічне не те, що під сонцем,
Але вічне не те, що у зливах,
Ні, не плачу я! Сльози...
Мої сльози тепер- моя Сила"
Подписчики поспешили выразить свое мнение и оставили Злате много теплых отзывов, восхищаясь ее красотой.
Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)
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