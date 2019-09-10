ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Роскошная": Злата Огневич в эффектном наряде засветила стройные ножки

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.09.2019 - 17:31
"Роскошная": Злата Огневич в эффектном наряде засветила стройные ножки
Злата Огневич (фото: zlataognevich.com)

Певица очаровала сеть чувственным кадром

Злата Огневич может похвастаться точеной фигурой и регулярно восхищает пользователей сети своими волнующими изгибами и стильными нарядами. Недавно певица рассказала, что добиться стройных форм и красивой кожи ей помог отказ от кофе и шоколада. Артистка порадовала фанатов новым чувственным кадром, на котором примерила эффектное платье.

Злата запечатлена в элегантном платье-халате зеленого цвета. Изюминкой наряда является очень глубокое декольте, а пикантный разрез спереди позволяет полюбоваться на стройные ножки артистки. Исполнительница присела на стол и задумчиво смотрит на лежащие на нем предметы.

Огневич сопроводила атмосферное фото строчками из собственной песни:

&quot;Роскошная&quot;: Злата Огневич в эффектном наряде засветила стройные ножки

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Ти казав, що кохати будеш,
І дивився в очі так пильно,
Хвилі щастя лилися щоночі,
І долоні стискав ніжно-сильно...
.
Але вічне не те, що під сонцем,
Але вічне не те, що у зливах,
Ні, не плачу я! Сльози...
Мої сльози тепер- моя Сила"

Подписчики поспешили выразить свое мнение и оставили Злате много теплых отзывов, восхищаясь ее красотой.

  • Злата, ты невероятная
  • Дуже гарна
  • Злата, ви як завжди чарівна
  • Просто нечто )
  • Бесподобно
  • Роскошная
  • Дуже гарна локація... І тобі личить зелений..як завжди..
  • Красуня!!!
  • Что не убивает, делает нас сильнее
  • Оочень стильно!
  • шикарна а ніжки ммм
  • Твоё фото можно сравнить с картиной, настоящий шедевр.
  • Дуже сексуальна

&quot;Роскошная&quot;: Злата Огневич в эффектном наряде засветила стройные ножки

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Ранее мы писали о том, что Злата Огневич ошеломила потрясающей балетной растяжкой.

Злата Огневич в сексуальном топе похвасталась красотой и стройностью Что там на лето задали? Стильная Злата Огневич поделилась школьными воспоминаниями
Новости Украины Злата Огневичобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь