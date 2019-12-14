Роскошная женщина: 44-летняя Могилевская блеснула стройными ножками

Могилевская показала шикарные ножки (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Украинская певица восхитила сеть своими ножками

Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно рассказала каких мужчин теперь предпочитает, не перестает восхищать своих поклонников. На этот раз артистка поразила всех своим счастливым внешним видом и красивыми ногами в том числе. Певица опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram.

Артистка выставила фото со съемок юмористической программы Лига Смеха, в которой она принимает участие в качестве тренера. Но пользователей сети восхитило не это, а то в какой замечательной форме находится певица.

Могилевская просто ослепила всех своими шикарными ногами, которые попали в камеры объективов фотографов. На снимке певица сидит в фиолетовом кресле, положив ногу на ногу. При этом артистка надела эффектное черное платье с глубоким вырезом.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Пользователи сети прокомментировали данную фотографию так.

Шикарная женщина!

Топ;

Наталья, Вы светитесь от счастья! Хорошего Вам вечера!

Отличного вечера! Такая красивая!

Cамая красивая;

Шикарные ноги, Наталья;

Красотка! Ножки класс;

Красавица, просто горжусь и любуюсь!!!

Шикарная женщина!!! Обожаю Вас! Давно пою Ваши песни в караоке. Счастья и здоровья Вам!!!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Могилевская взбудоражила сеть неожиданным признанием известному мужчине.