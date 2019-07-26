Роскошная Сумская в образе княгини Ольги раскрыла свою заветную мечту

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Актриса поделилась эффектным кадром из любимой фотосессии

52-летняя украинская актриса Ольга Сумская в очередной раз поразила своей неувядающей красотой и цветущей внешностью. На своей странице в Instagram она поделилась очень эффектным кадром из, по словам самой звезды, своей любимой фотосессии.

На снимке Сумская предстает в образе княгини Ольги - на ней роскошное платье и накидка тех времен, а на голове красуется корона, украшенная драгоценными камнями.

Актриса поблагодарила всех за поздравления с днем ангела, который был 25 июля, а также раскрыла свою заветную мечту.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Отримала багато привітань з днем Ангела Дуже вдячна вам,друзі! Ще раз згадала одну з моїх улюблених фотосесій "Княгині України", яку втілила в життя моя подруга,неймовірна красуня Ирина Паламар (Irina Palamar) #величнаепохаукраїнськоїжінки Нехай сила і велич рівноапостольної княгині Ольги надихає нас на добрі справи! Українські жінки, від природи наділені гострим розумом, нестримною енергією, широтою поглядів та несхибною волею, жінки-правительки, так само як і чоловіки, вершили державні справи, ухвалювали закони та налагоджували дипломатичні стосунки.І багато в чому саме завдяки їм Київська Русь прославилася не лише як одна з найбільших держав Середньовічної Європи, а і як найрозвиненіша країна, з високим рівнем культури й освіти. Так, зізнаюсь, зіграти княгиню Ольгу -це і є моя заповітна мрія! І нехай всесвіт мене почує!" - поделилась Сумская.

Фолловеры поспешили также поздравить любимую артистку и восхититься ее красотой и таким потрясающим перевоплощением.

З святом Ольги! Всього найкращого, миру, добра,творчого натхнення!

Как Вам идёт такая одежда

Боже, до чего же Вы красивая

Неперевершена !!!

З Днем Ангела! Бережи Вас Бог! Нехай Ваш Ангел-Хоронитель буде завжди поруч!

Вітаю

Надзвичайно красива жінка.

Вы настоящая княгиня Ольга, пускай Ваша мечта быстрей сбудется и мы увидим на экранах новую княгиню

Йой!!! Шикарное фото! Хто як не Вы!

Дуже гарна!!! Така благородна і образ якраз для вас

Какая вы красивая. Пусть исполнится ваша мечта и вы сыграете эту мудрую и великую женщину. А вы её сыграете

С Днём Ангела!Ольга! Пусть сбудется Ваша заветная мечта!

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская снялась в яркой фотосессии со взрослыми дочерьми. Три украинские красавицы украсили обложку глянца.

Ранее Ольга Сумская поделилась душевными фото с дня рождения мужа Виталия Борисюка, которому исполнилось 56 лет.

Также Ольга Сумская позировала на пляже в роскошном платье-вышиванке. Актриса приняла участие в съемках ТВ-шоу "Битва экстрасенсов", что понравилось не всем поклонникам.