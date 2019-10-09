Роскошная леди в белом: Элина Свитолина блеснула стилем в total white костюме

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Элина сообщила, что возвращается домой после длительного тура

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая практически гарантировала место на Итоговом турнире WTA, покорила поклонников непривычно стильным деловым образом. При этом всемирно известная спортсменка сообщила, что с радостью возвращается домой после длительного тура.

Так, на своей страничке в сети instagram Свитолина опубликовала “улыбчивое” фото, на котором позирует в элегантном брючном костюме белоснежного цвета. При этом жакет, украшенный крупными золотыми пуговицами, надет на голое тело. Образ спортсменки дополняют белые туфли с блестящими золотыми вставками, которые гармонично сочетаются с пуговицами и золотыми украшениями. Волосы Свитолина собрала в вечернюю прическу, выпустив на лицо пару прядей.

“Возвращаясь домой после 11 недель в дороге”, - пишет Элина.

Стильная Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Поклонники спортсменки (а это больше 540 тыс. подписчиков в сети instagram) поспешили прокомментировать новое фото теннисистки:

“Ты выглядишь потрясающе”

“Красивая женщина”

“Выглядишь красиво, как всегда”

“Хорошего отдыха с Гаэлем”

“Хорошо ... но лучший аксессуар, который ты надела, это улыбка”

“Элина, Вы прекрасны”

Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina

Отметим, что Элину крайне редко можно увидеть в деловых или вечерних образах. Все же спортсменка предпочитает публиковать фото со своих выступлений в форме для тенниса. И все же изредка балует поклонников стилем.

Фото: nstagram.com/elisvitolina

Напомним, этим летом Элина Свитолина приехала к родным в Одессу со своим возлюбленным - французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Здесь они встретились с Катей Осадчей и дали ей совместное интервью. При этом в разделе сториз у Элины появилось пикантное фото с возлюбленным. Свитолина и Монфис позируют вместе на яхте. При этом украинская спортсменка лежит спиной к камере, демонстрируя аппетитные формы.