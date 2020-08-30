Роскошная Ирина Билык в смелом сетчатом мини заговорила об изнанке славы

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Певица показала эффектное черно-белое фото

Украинская о-дива Ирина Былык поражает поклонников неувядающей красотой. Сложно поверить, что она отпраздновала 50-летие, правда, устроить масштабный концерт и собрать по такому поводу своих поклонников певице не удалось из-за карантина. Конечно же, звезда скучает за выступлениями и своим зрителем и готовится ко встрече с фанами, а пока делится в Instagram фото и рассуждениями на различные темы.

Так, Ирина опубликовала кадр из закулисья, на котром предстала в пикантном сценическом образе – сетчатое платье-мини, ботфоририна биты и плащ-накидка.Ее глаза выделены, а сам макияж бросикий. Она держит в руке микрофон и задумчиво смотрит в сторону, поправляя волосы.

"Моя черно - белая жизнь! Как вы думаете, какие положительные и какие негативные стороны популярности?" - поинтересовалась звезда.

Ирина Билык показала эффектное закулисное фото в смелом сценическом образе (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Поклонники начали выдвигать свои версии. На некоторые комментарии Ирина отвечала. В частности, она пожаловалась на украинские дороги – еще одно "испытание" в кочевой жизни артиста. Комплименты также лились на певицу рекой.

Быть не такой, как все, талантливой,творческой, глубокой, непонятой многими, тяжело... Вы - волшебная!

Во всем только положительные стороны. Ириша, ты супер!

Лучшая!

Положительные стороны - Вы ресурсная, Ваш голос и слово целебны, а негативные стороны ищут завистники

Богиня

Классно, супер, красотулька!

Вы чудесная

Яка ж вона гарна

"...чому ти настільки красива..." просто вау, яка гарна

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее младший сын Ирины Билык Табриз очаровал безмятежной улыбкой.