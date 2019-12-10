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Романтичная и трогательная: Эмили Ратаковски удивила нежным фото с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.12.2019 - 20:33
Романтичная и трогательная: Эмили Ратаковски удивила нежным фото с мужем
Эмили Ратаковски с мужем (фото: instagram.com/emrata)

Модель порадовала сеть трогательным кадром

Эмили Ратаковски – одна из самых знаменитых моделей современности, которая, впрочем, прославилась не карьерными достижениями. Она привыкла удивлять максимально откровенными снимками в своем микроблоге и выходами в полуобнаженном виде. Благодаря выдающимся природным данным и бизнес-хватке она сумела построить успешный бренд Inamorata, который чаще всего сама и рекламирует. Поэтому поклонники привыкли к горячим кадрам в купальниках, костюмах, домашней одежде и прочих новинках марки. И редкие романтичные семейные снимки становятся приятной неожиданностью.

Романтичная и трогательная: Эмили Ратаковски удивила нежным фото с мужемЭмили и Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Несколько часов назад 28-летняя красавица выложила в сеть один из подобных снимков. На фото она позирует вместе со своим мужем – Себастьяном Беар-МакКлардом. Эмили нежно целует мужа, а он смотрит на нее влюбленными глазами, словно они только познакомились. Напомним, пара решила сыграть свадьбу буквально через месяц после встречи, в 2018-м году. Так что в феврале будущего года они будут отмечать 2-летие брака.

Романтичная и трогательная: Эмили Ратаковски удивила нежным фото с мужемЭмили периодически выкладывает романтичные фото с мужем (фото: instagram.com/emrata)

Такой романтичный кадр совершил фурор среди подписчиков модели. Они засыпали пару сердечками и приятными комментариями, поставив за несколько часов практически 500 000 лайков. Эмили, к слову, одета в топ своего бренда, а также на ней видно новинку, которую она представила на днях – сережки в виде женской фигуры, Figure Earring.

Романтичная и трогательная: Эмили Ратаковски удивила нежным фото с мужемНовинка от бренда Эмили (фото: instagram.com/emrata)

Эмили уже успела рассказать историю создания этой вещи, написав длинный пост: «Представляем фигурную сережку. Inamorata – это ваша собственная муза и празднование женской формы. Я люблю серьги со смыслом и хотела представить Inamorata одним куском. Я спросила моего отца (моего любимого художника), может ли он нарисовать женскую фигуру одной линией, и вот результат: очень особенное представление о том, что на самом деле означает @inamoratawoman. Уже в магазине! Ссылка в био».

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