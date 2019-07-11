Романтичная пастушка: Вика из НеАнгелов очаровала кружевным образом

Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Свой стильный образ Вика дополнила эффектной черной шляпкой

Вика из поп-группы НеАнгелы в последнее время не очень часто балует поклонников обновлениями в своих соцсетях. Однако ранее Вика объясняла, что у нее все хорошо. Просто она решила время от времени делать “социальную перезагрузку”. И уделять больше времени жизни реальной, а не виртуальной. К счастью для фанатов солистки НеАнгелов Смеюха наконец опубликовала парочку новых фото, демонстрируя свой яркий образ.

Так, на днях состоялся масшатбный концерт, организатором которого выступил телеканал “Украина”. Концерт приурочен ко Дню Независимости нашей страны, который отмечают 24 августа. Однако на телеканале решили вовремя подготовиться к этому событию, организовав и записав концерт со многими украинскими исполнителями, среди которых также была и группа НеАнгелы.

На своей Instagram-страничке Вика Смеюха поспешила опубликовать серию фото и видео с этого события. В частности Вика показала поклонникам детали своего романтичного образа, в котором она выходила на сцену.

Стильная Вика из НеАнгелов (фото: instagram.com/vikanablack)

У Вики получился такой себе образ “пастушки”. Исполнительница позирует в черном платье, украшенном белоснежным кружевом. Яркая деталь образа - необычная черная юбка с запахом, которая напоминает фартук. Стильный аутфит дополняет черная широкополая шляпа. Обувь - черные босоножки на высокой шпильке.

Волосы Вики завиты в крупные локоны. Макияж сделан с акцентом на алые губы.

Вика из группы "НеАнгелы" также выступила на концерте от телеканала "Украина"! Романтичный образ! #НеАнгелы #ВикаСмеюха pic.twitter.com/KB7HlZeTRZ — MyGlamWish (@glam_wish) July 11, 2019

На своей Instagram-страничке Вика опубликовала несколько фото, на которых запечатлен процесс интервью. При этом певица интригует своих подписчиков: “Профессиональные журналисты, как правило, узнают то, что мы хотим скрыть… Я вас люблю! И свою работу”.

Также в сети появилось несколько видео, на которых можно еще более подробно рассмотреть образ украинской певицы. Соответствующие видео появились в Twitter-аккаунте MyGlamWish.

Вика из группы "НеАнгелы" и ее романтичный образ для концерт ТК "Украина"! #НеАнгелы #ВикаСмеюха pic.twitter.com/NI17FXvMNH — MyGlamWish (@glam_wish) July 11, 2019

А вот поклонники певицы поспешили засыпать ее восторженными отзывами. Многие подчеркнули, что они особенно рады обновлениям Вики за долгое время.

“Я дождалась фото, так как красота — это страшная сила!!”

“Ваши костюмы в этот раз ооочень красивые”

“Ух ты, какая красивая”

“Хах! Вика, в твоей профессии сложно что-либо утаить от журналистов. Удачи тебе в твоей любимой работе”

“Вікусь, дуже жіночна і гарна”

“Милость и очарование зашкаливает на этих фотографиях”

Скриншот комментариев: instagram.com/vikanablack

Напомним, до этого Вика Смеюха показала свой жаркий отдых в Одессе. Как обычно, певица опубликовала серию фото в бикини и продемонстрировала идеальные спортивные формы.

Также Вика из НеАнгелов блеснула пышным декольте в стильном комбинезоне. Певица показала, как провела день с сестрой и племянником. Конечно же, исполнительница не забыла и стильный образ показать в трендовом комбинезоне.