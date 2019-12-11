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Ярко и смело: Анита Луценко кардинально сменила имидж

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.12.2019 - 16:32
Ярко и смело: Анита Луценко кардинально сменила имидж
Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Звездный тренер не перестает удивлять своих поклонников

Известная украинская фитнес-тренер и ведущая проекта "Зважені та щасливі" Анита Луценко известна своей решительностью и смелостью - это касается и экспериментов со внешностью. Она не боится пробовать новое, если ей так хочется - так, в октябре знаменитость поразила поклонников новой, экстремально короткой стрижкой, а также покрасилась в платиновую блондинку.

Что ж, на этом Анита явно решила не останавливаться - спустя несколько месяцев она вновь обновила прическу, на этот раз примерив ярко-розовый цвет волос.

Фотографией с обновленным имиджем спортсменка поделилась в своем Instagram.

"Всем розового", - лаконично подписала фото Луценко.

Ярко и смело: Анита Луценко кардинально сменила имидж

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Снимок вызвал ажиотаж среди подписчиков ведущей и всего за час набрал более 16 тысяч лайков и сотни комментариев. Большинству фолловеров пришлись по душе такие перемены в облике Аниты и они оставили ей восхищенные комплименты.

  • Вы очень красивая
  • круто! прям весну напомнили!
  • Вы просто WOW!
  • Вау, классссс
  • Очень классно
  • А мне очень нравится. Так красиво.
  • Цвет бомбический
  • Крутецки!!
  • Еще нужен единорог
  • Прикольно
  • Огонь!!!!!
  • Як круто! Свіжо
  • Настроение сакура )
  • Тоже так хочу))
  • Звезда! Жечь, так напалмом! Обажаю вас за смелость, решительность и яркость

Ярко и смело: Анита Луценко кардинально сменила имидж

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

Напомним, Анита Луценко показала подросшую дочь и честно рассказала о трудностях материнства.

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