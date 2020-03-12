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В ярких лосинах и топе: Леся Никитюк похвасталась точеной фигурой на съемках

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.03.2020 - 10:36
В ярких лосинах и топе: Леся Никитюк похвасталась точеной фигурой на съемках
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая покорила эффектным луком на съемках шоу Хто зверху

Леся Никитюк не дает своим фанам расслабиться - то публикует жаркие фото в купальнике с отдыха в Египте, а недавно и вовсе взбудоражила сеть пикантным кадром из новой провокационной фотосессии, на котором позирует в микро-стрингах. Телеведущая является обладательницей стройной фигуры и точеных форм, которые не стесняется демонстрировать.

Так, на съемках программы Хто зверху Леди Ле появилась в ярком и смелом образе. На артистке были светлые лосины с золотисто-черным узором, короткий синий топ, оверсайз пиджак и белые ботильоны на каблуке. Дерзкий лук подчеркнул упругий пресс Никитюк, а также ее длинные стройные ножки.

На опубликованном в Instagram видео Леся сначала стоит спиной к камере, после чего подпрыгивает и эффектно разворачивается, а ее длинные светлые волосы при этом красиво разлетаются на ветру.

Видео: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Хто Зверху снимаем 10й сезон) всех ведущих пережила, а Притулу виживу, а потім переживу. Кого б з зірок хотіли б бачити на шоу? Пишіть в коментах", - рассказала о своей работе теледива.

Подписчики принялись высказывать свои пожелания, кого бы следовало пригласить в шоу, не забывая одаривать Никитюк комплиментами.

  • Лєся-принцеса воїн
  • Ты Всё равно лучшая
  • Виталий Козловский
  • Винника
  • Грация пантеры, взгляд орлицы, впрочем как всегда
  • Андрія Шевченка
  • Віталія Козловського!)
  • Леся, задари прикід
  • Тину Кароль
  • Усіка давай
  • Леся ти прекрасна я обожнюю тебе та твою творчість!!!
  • Пана Зеленского
  • Я думаю що Притула і Леся найкращий тандем цього шоу

В ярких лосинах и топе: Леся Никитюк похвасталась точеной фигурой на съемкахСкриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк вместе с племянницей появились на показе дизайнера Андре Тана.

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