Яркие образы: Полунин снялся для известного глянца (фото)

Сергей Полунин (фото: instagram.com/sergeipolunin)

Фанаты танцора в восторге от образов звездного украинца

Всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин, который недавно принял участие в съмках клипа знаменитого Hozier, снялся в яркой фотосессии для модного еженедельника ELLE China. Некоторые снимки артист балета опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Спасибо, ELLE China. Было в удовольствие с вами работать. Не могу дождаться, чтобы снова вернуться в эту красивую и мощную страну", - написал он.

Добавим, что фотографировал Полунина Кевин Лиан.

Украинец Сергей Полунин в фотосессии для ELLE China (фото: instagram.com/sergeipolunin)

Пользователи сети и фанаты украинского мастера танца бурно отреагировали на новые снимки кумира.

"Ну как смотреть на этот огонь и не иметь возможности согреться? Стекло экрана, как зеркало витрины отделяет... Ты стоишь на улице под дождем - холодно и мокро... И не можешь оторвать взора от картинки с выставки... Сергей, это - эмоция на ваш образ!" - написала девушка Елена.

"Очень крутой! Очень красивая съемка!" - отметила еще одна поклонница танцора.

Напомним, ранее Полунин заявил, что хочет объединить три страны - Украину, Россию и Англию. А чуть позже уроженец Херсона разгневал украинцев "любовью" к Путину и признался, что у него нет дома.

Видео: РБК-Украина