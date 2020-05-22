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Яркие красоточки: Оля Полякова вызвала восторг в сети стильной фотосессией с дочками Машей и Алисой

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.05.2020 - 12:34
Яркие красоточки: Оля Полякова вызвала восторг в сети стильной фотосессией с дочками Машей и Алисой
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова с дочками похвасталась яркими платьями

Оля Полякова в период домашней самоизоляции с семье решила быть максимально открытой перед своей многотысячной армией фолловеров. Украинская “Королева ночи” перешла на формат прямых эфиров, во время которых готовила, тренировалась, развлекалась и общалась с коллегами по шоу-бизу. Конечно же, за этот период в соцсетях Оли практически перестали появляться глянцевые фото и видео, за чем поклонники также успели соскучиться. Специально ко Дню вышиванки, который отмечали 21 мая, Полякова побаловала подписчиков. Певица с дочками организовала яркий фотосет, чем вызвала восторг в сети!

В честь Дня вышиванки Полякова также решила похвастаться стильной новинкой с богатым орнаментом. Вместе со своей звездной мамой в роскошных платьях также красовались ее дочки — 8-летняя Алиса и 15-летняя Маша.

Большая семья позирует босиком, с распущенными волосами и без косметики. Полякова выбрала платье-вышиванку с кислотной салатовой вышивкой на сером фоне. Маша Полякова также выбрала максимально яркое платье — с розовой вышивкой на белом. А вот Алиса красуется в платье с крупными разноцветными цветами.

Яркие красоточки: Оля Полякова вызвала восторг в сети стильной фотосессией с дочками Машей и Алисой

Яркие красоточки: Оля Полякова вызвала восторг в сети стильной фотосессией с дочками Машей и Алисой

Яркие красоточки: Оля Полякова вызвала восторг в сети стильной фотосессией с дочками Машей и Алисой

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Поклонники Поляковой пришли в восторг от серии новых фото:

  • Как всегда Олечка… и ты и Доченьки твои - Супер!! Так тримати!!
  • Очень красиво!
  • Круто, дуже за скучаю вами
  • Крутые вышиванки! Современные!
  • Оленька, какой family look! спасибо
  • Красотки!Наконец то я уж подумала что ты Оля сегодня в вышиванке и не появишся)
  • Яркие красоточки, здоровья вам
  • Олечка, ты с девчонками ПРОСТО СУПЕРОВЫЕ КРАСОТКИ
  • Как же мне нравится ваша Алиса
  • Добрый день Олечка.С праздником Вас и Вашу семью. Выглядите великолепно

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой в купальнике похвасталась вечерним релаксом в бассейне.

Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины Оля Полякова
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