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Яркая красоточка: дочь Оли Поляковой заговорила об отношениях на расстоянии

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2020 - 13:28
Яркая красоточка: дочь Оли Поляковой заговорила об отношениях на расстоянии
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девушка продолжает делиться эффектными кадрами с фотосессий

Как и многие другие знаменитости, Оля Полякова отменила все выступления и находится на карантине с мужем Вадимом и дочками Машей и Алисой. Девочки учатся дистанционно и уже даже успели соскучиться по школе, а в остальное время звездная мама изо всех сил старается их развлечь. Так, певица готовит вместе с девочками всякие вкусняшки и даже устраивает чтение сказок, снимая все это на видео. Кроме того, жизнь в частном доме позволяет им отправляться на пешие и даже верховые прогулки - на днях Маша упала с лошади и немного разбила лицо, однако обошлось без серьезных травм.

Сама юная блогерша подогревает интерес своих подписчиков, выкладывая эффектные кадры из ярких и стильных фотосессий. Кроме того, 15-летняя Маша оставляет загадочные сообщения о любимом человеке, а нынче загрустила об отношениях на расстоянии - ведь необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Девушка опубликовала красочные кадры, на которых позирует в черном пуловере и яркой желтой куртке с черными вставками. На шее у нее массивная цепь, а на лице - легкий макияж.

Яркая красоточка: дочь Оли Поляковой заговорила об отношениях на расстоянии

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Ну что вы ребят как вам дома. А каково иметь теперь отношения на расстоянии?" - поинтересовалась у фолловеров Маша.

Яркая красоточка: дочь Оли Поляковой заговорила об отношениях на расстоянии

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фанаты принялись по традиции засыпать девушку комплиментами и отмечать ее сходство с мамой, а также отвечать на поставленные вопросы.

  • Красотка
  • Ахахпх, ТОНКИЙ намёк
  • Отношения на расстоянии, при наличии вай-фая, очень даже нормальные. В твоём возрасте это то что нужно.
  • Дома скукота
  • Машка милашка
  • Очень сложно потому что я общительный человек
  • Очень скучно дома без друзей
  • Девушки нет класно
  • Грустно
  • Какая же ты красивая, мамина копия
  • Машуня как всегда шикарная
  • Красотка. Наследница мамы по красоте

Яркая красоточка: дочь Оли Поляковой заговорила об отношениях на расстоянии

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, ранее стильная дочь Оли Поляковой Маша сделала признание о личной жизни и заявила, что у нее есть любимый человек.

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