Ризатдинова заинтриговала возможной романтикой с партнером Танці з зірками: Сердцу не прикажешь

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова (фото: LITE/ Виталий Носач)

Ризатдинова также рассказала, с кем находится ее сын, пока гимнастка репетирует

Анна Ризатдинова уже очень ждет 25 августа, когда зрители увидят первый прямой эфир нового сезона шоу Танці з зірками. Отметим, что украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 также стала одной из звездных участниц Танці з зірками 2019! По словам украинской спортсменки, вместе со своим партнером по проекту, Александром Прохоровым они занимаются по 5 часов в день! Ризатдинова настроена действительно по-боевому.

В комментарии LITE гимнастка честно призналась, занималась ли танцами в детстве, с кем во время репетиций находится ее сын, а также не “боится” ли она возможных романтических отношений с Прохоровым.

Анна Ризатдинова: Начинаю с чистого листа

Гимнастка подчеркивает, что в детстве танцами не занималась. А опубликованное недавно в сети видео, на котором Аня танцует вальс, — всего-лишь небольшое выступление в детском саду.

Напомним, недавно Ризатдинова восхитила уникальным архивным видео 22-летней давности. На нем 4-летняя Аня танцует вальс, и получается у нее это очень грациозно. Но по словам самой гимнастки, это скорее была “единичная акция”.

“Честно-честно! Танцами не занималась. Это в детском саду был утренник, во время которого мы танцевали перед родителями. Это было в, скажем так, ребяческой форме (улыбается). Но профессионально я танцами никогда не занималась. А почему вышло так грациозно… Дело в том, что на тот момент я уже занималась гимнастикой. И даже была в своей группе самой “модной” (смеется). Потому что уже умела садиться на шпагат и становиться в мостик. И это меня очень выделяло”, — рассказывает Ризатдинова.

Видео: instagram.com/anna_rizatdinova

При этом спортсменка в который раз подчеркивает — несмотря на хорошую физическую подготовку, ей все равно сложно.

“Гимнастика и бальные танцы — это абсолютно разные вещи! Конечно, то, что я умею делать, допустим, шпагат, действительно помогает в поддержках. Но технике танца меня никто не учил. Поэтому сейчас я точно так же, как и все, начинаю с чистого листа”, — объясняет Ризатдинова.

Ризатдинова: Все пары очень сильные, особенно девушки!

Гимнастка действительно очень серьезно подошла к вопросу подготовки к новому сезону Танці з зірками. Со своим партнером они тренируются по 5 часов в день и очень ждут прямых эфиров.

“Знаете, я не привыкла себя хвалить — всё увидим во время прямого эфира! Но однозначно нельзя расслабляться. Потому что в этом сезоне все пары очень сильные, особенно девчонки. Все пластичные, заряжены на победу, все хотят в финал… Главное, что мы с партнером сошлись, работаем до последнего, присутствует спортивный мандраж, а это свойственно мне, спортсменке. И уже не дождемся выйти на паркет в воскресенье, 25 августа! Тогда и посмотрим, как наша пара понравится зрителем. Поэтому репертуар, танец, музыка, костюмы — это всё должно слиться воедино. Сейчас мы делаем максимум, и нам очень интересна оценка зрителей”, — делится эмоциями Ризатдинова.

О романтике на паркете

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова во время презентации нового сезона Танці з зірками 2019 (фото: LITE/ Виталий Носач)

После предыдущих сезонов Танці з зірками его участникам сложно уйти от вопроса о романтических отношениях на паркете. Лилия Ребрик и Андрей Дикий, Павел Вишняков и Юлия Сахневич, Сергей и Снежана Бабкины — лишь начало списка пар, которые сформировались во время проекта и продолжили свои отношения после него.

Ризатдинова на подобный вопрос лишь загадочно улыбается и интригует.

“Мы с Александром действительно на данный момент проводим очень много времени вместе. Тренируемся по 5 часов в день! Сами понимаете, что это определенная связь. Но я на будущее не загадываю и, как говорят, сердцу не прикажешь. Поэтому посмотрим! Мне самой интересно, как все дальше будет развиваться”, — отвечает в комментарии LITE Ризатдинова.

А вот на вопрос, кто же сейчас находится с ее сыном Романом, которому в ноябре исполнится 2 года, Аня отвечает:

“Моя мама буквально все бросила и приехала в Киев. Так что она сейчас с моим сыном. Конечно, мое сердце всегда дома, но душа спокойна за ребенка, так как с ним любящая бабушка”.

Напомним, ранее Анна Ризатдинова восхитила формами в боди. Гимнастка показала бэкстейдж-фото с шоу Танці з зірками 2019. При этом спортсменка поделилась мнением на тему того, что же общего у гимнастики и танцев.