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Риск заиграться: экс--Холостяк рассказал, есть ли дружба между мужчиной и женщиной

Новина українською →
Вторник 29 июня 2021 17:22
Риск заиграться: экс--Холостяк рассказал, есть ли дружба между мужчиной и женщиной Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

"Холостяк 9" Никита Добрынин стал первым из украинских героев романтического реалити, который смог построить отношения с его победительницей Дашей Квитковой и после женился на ней. Сейчас пара заканчивает ремонт в своем новом загородном доме и совсем скоро впервые станет родителями.

В своем Instagram шоумен выложил нежное фото с беременной супругой и поделился своим мнением о том, бывает ли дружба между мужчиной и женщиной.

Никита уверен, что подобной дружбы не бывает и рано или поздно она все равно перейдет во что-то большее.

"Я считаю, что дружба между мужчиной и женщиной – это секс, отложенный на потом. Нельзя, конечно, отвечать за всех и быть уверенным на 100%, но практика показывает, что это нереально. Рано или поздно одного "друга" начнёт тянуть к другому, и станет вопрос о взаимности чувств. Тригерром может быть что угодно. Передозировка романтическими фильмами или болезненный разрыв со второй половиной", - заявил ведущий.

Риск заиграться: экс--Холостяк рассказал, есть ли дружба между мужчиной и женщиной

Даша Квиткова и Никита Добрынин скоро станут родителями (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Добрынин призвал не строить иллюзий и быть честным самим с собой.

"Не стоит заниматься самообманом, ведь это повышает риск потерять этого человека. Но также не замыкайтесь в общении только со второй половиной. Можно и нужно общаться с девушками, парнями, гулять вместе компаниями. Но не стоит строить иллюзий по поводу лучших друзей противоположного пола. Также есть риск заиграться в дружбу полов, что не оставит места для романтических отношений в вашей жизни. Конечно, такой вариант тоже ок, если вам комфортно идти по жизни в одиночку. Главное – честность перед самим собой и окружающими", - считает бывший Холостяк.

Что касается его самого, то он считает своей лучшей подругой жену.

"Мы с Дашей – лучшие друзья. Ведь в крепких отношениях, с планами на семью, так и должно быть", - подытожил Никита.

Напомним, ранее Квиткова и Добрынин показали свой загородный дом и рассказали о ремонте.

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Никита Добрынин Даша Квиткова
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