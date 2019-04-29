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Римские каникулы: MONATIK с женой и детьми гуляет по столице Италии (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.04.2019 - 10:51
Римские каникулы: MONATIK с женой и детьми гуляет по столице Италии (фото)
Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/monatik_official)

Звездное семейство отправилось на майские праздники в Италию

Популярный артист Дмитрий Монатик решил хорошо отдохнуть на майские праздники и вместе с женой и сыновьями отправился изучать столицу Италии Рим. Артист и его супруга Ирина Демичева поделились яркими фото на своих страницах в Instagram - однако при этом они по-прежнему скрывают лица детей и снимают их только со спины.

На красочных фото семейство гуляет по Вечному городу и с интересом изучает его достопримечательности. Ирина выбрала для семейного отдыха розовое платье в белый горошек и удлиненный черный пиджак, а также ярко-желтую сумку-бананку. Дмитрий же комфортно чувствовал себя в спортивных штанах и красной ветровке. 

Римские каникулы: MONATIK с женой и детьми гуляет по столице Италии (фото)Римские каникулы: MONATIK с женой и детьми гуляет по столице Италии (фото)Римские каникулы: MONATIK с женой и детьми гуляет по столице Италии (фото)

Фото: Дмитрий Монатик с семьей в Риме (instagram.com/irinademicheva)

Судя по последним фото, в Риме также похолодало, так как папа и сыновья запечатлены в ярких куртках.

Римские каникулы: MONATIK с женой и детьми гуляет по столице Италии (фото)

Фото: Дмитрий Монатик с семьей в Риме (instagram.com/irinademicheva)

"Какая же вокруг красота, куда не посмотри тотальное восхищение", - отметила супруга музыканта.

Римские каникулы: MONATIK с женой и детьми гуляет по столице Италии (фото)

Фото: Дмитрий Монатик с семьей в Риме (instagram.com/irinademicheva)

Римские каникулы: MONATIK с женой и детьми гуляет по столице Италии (фото)

Фото: Дмитрий Монатик с детьми (instagram.com/monatik_official)

Подписчики пожелали Дмитрию и Ирине отличного отдыха и оставили множество умиленных комментариев под фото с их сынишками.

  • "Маленькие Монатикиииии"
  • "Ваши фото с детьми всегда зашкал!"
  • "Хахаха, Большой Монатик и два маленьких Монатика"
  • "Блиин, какие крутые))"
  • "После просмотра фото с маленькими Монатиками настроение сразу гарантировано, какая милотаааааааа! Пупсики необыкновенные"
  • "Оо, какие птенцы"
  • "Римские каникулы. Прекрасные люди в Вечном городе"
  • "Класно!!! Маленькі монатіки бігають"
  • "Классные пингвинчики"
  • "Такие лапульки"
  • "Ирочка, ты такая красивая!!"
  • "Очень красиво, хорошего вам отпуска"

Напомним, MONATIK взорвал сеть масштабным клипом "LOVE IT ритм". Эта работа из третьего сольного альбома стала самой масштабной в карьере музыканта и рассказывает о его нелегком пути за 10 лет.

Кстати, ранее MONATIK растрогал сеть редким снимком с женой.

 

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