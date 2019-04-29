Римские каникулы: MONATIK с женой и детьми гуляет по столице Италии (фото)

Звездное семейство отправилось на майские праздники в Италию
Популярный артист Дмитрий Монатик решил хорошо отдохнуть на майские праздники и вместе с женой и сыновьями отправился изучать столицу Италии Рим. Артист и его супруга Ирина Демичева поделились яркими фото на своих страницах в Instagram - однако при этом они по-прежнему скрывают лица детей и снимают их только со спины.
На красочных фото семейство гуляет по Вечному городу и с интересом изучает его достопримечательности. Ирина выбрала для семейного отдыха розовое платье в белый горошек и удлиненный черный пиджак, а также ярко-желтую сумку-бананку. Дмитрий же комфортно чувствовал себя в спортивных штанах и красной ветровке.
Фото: Дмитрий Монатик с семьей в Риме (instagram.com/irinademicheva)
Судя по последним фото, в Риме также похолодало, так как папа и сыновья запечатлены в ярких куртках.
Фото: Дмитрий Монатик с семьей в Риме (instagram.com/irinademicheva)
"Какая же вокруг красота, куда не посмотри тотальное восхищение", - отметила супруга музыканта.
Фото: Дмитрий Монатик с семьей в Риме (instagram.com/irinademicheva)
Фото: Дмитрий Монатик с детьми (instagram.com/monatik_official)
Подписчики пожелали Дмитрию и Ирине отличного отдыха и оставили множество умиленных комментариев под фото с их сынишками.
Напомним, MONATIK взорвал сеть масштабным клипом "LOVE IT ритм". Эта работа из третьего сольного альбома стала самой масштабной в карьере музыканта и рассказывает о его нелегком пути за 10 лет.
Кстати, ранее MONATIK растрогал сеть редким снимком с женой.