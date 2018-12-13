"Решила сорвать джекпот": Екатерина Кухар определилась с новогодним платьем (фото)

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Известная балерина уже знает, какой наряд наденет в новогоднюю ночь

Самая строгая судья проекта Танцы со звездами, украинская прима-балерина Екатерина Кухар поделилась в соцсетях своими мыслями о том, какой наряд лучше выбрать для встречи Нового 2019 года.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото в новогоднем антураже и рассказала, что может принести удачу в наступающем году.

"Новый 2019-й год не за горами. Год, который пройдет под знаком желтой земляной свиньи. И по легенде, именно тем, кто угодит этому животному в новогоднюю ночь, все 365 дней в году будет сопутствовать финансовая удача", - написала под фото Екатерина.

Екатерина Кухар выбрала в качестве новогоднего наряда желто-зеленое платье (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Также она поделилась модными советами с тем, кто еще не знает, какое платье выбрать на вечеринку. Она посоветовала присмотреться к природным оттенкам, которые соответствуют символу года.

На своей страничке Екатерина Кухар рассказала о новогодних трендах (скриншот: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Так в чем же встречать Новый год?! Ключевые слова в названии символа - "желтая" и "земляная". Следовательно, именно природным цветовым оттенкам и нужно отдать предпочтение. В тренде: коричневый, зеленый, желтый", - написала известная балерина.

"Ради такого случая, решила сорвать джекпот и выбрать желто-зеленое платье", - приоткрыла завесу тайны она касательно своего наряда на предстоящий праздник.

Скриншот: Комментарии к посту Екатерины Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Подписчики положительно оценили выбор платья примы-балерины.

"С обложки!", "Наша, принцесса лебедь", "Тебе очень идёт это обалденное платье, принцесса…", "Красота", — прокомментировали они образ звезды.

Также стало известно, что Екатерина Кухар, стала героиней книги "Мама успеет все", в которой идет речь о том, как найти баланс между карьерой и материнством, оставаться успешной в своем деле и при этом быть счастливой мамой.

Кроме того, своими новогодними планами поделился и популярный танцор, ведущий и один из членов жюри Танцев со звездами Влад Яма. Хореограф собрался встречать Новый 2019 год в Карпатах.

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