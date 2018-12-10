Регина Тодоренко заинтриговала первым фото после родов

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая запечатлена в домашней одежде и без макияжа

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила сына от Влада Топалова в одной из московских больниц, все это время хранила молчание в соцсетях относительно радостного события. Однако похоже, что артистка наконец поделилась первым фото после родов.

На своей странице в Instagram Регина опубликовала в "историях" аккаунта милые фото и видео. На них она запечатлена без макияжа и в домашней одежде и обстановке. На видео артистка и вовсе позирует в одном лишь полотенце.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Впрочем, про рождение сына Тодоренко пока что по-прежнему не написала ни слова, а лишь прикрепила ссылку на новый выпуск своего шоу. Так что поклонникам остается по-прежнему лишь гадать, почему же знаменитость ничего не публикует о ребенке.

Напомним, звезда "Орла и Решки" стала мамой не в элитной клинике, а выбрала обычный роддом в Москве.

Отметим, что в сети разгорелся скандал из-за родов Регины Тодоренко. Знаменательное событие в жизни звезд не обошло стороной внимание фанатов телеведущей. Многие из них буквально требуют свежих снимков от звезды с новорожденным малышом. Другие же считают, что рождение ребенка — это часть личной жизни ведущей, потому публикация фотографий — ее личное дело.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко впервые прокомментировала свадьбу.

Видео: (video.rbc.ua)