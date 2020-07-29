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Регина Тодоренко получила работу в Украине: она уже приступила к обязанностям

Среда 29 июля 2020 14:52
Регина Тодоренко получила работу в Украине: она уже приступила к обязанностям
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Автор: Lite

Ведущая готова осваивать новые горизонты на Родине

Неугомонная Регина Тодоренко недавно заинтриговала поклонников заявлением о том, что готова приступить к трем новым проектам, но умолчала о том, какие именно сюрпризы ждут ее поклонников. И, наконец-то, стало известно об одном из новых направлений работы звезды "Орла и Решки". Регина стала ведущей одной из программ на украинской радиостанции.

Она готова делиться с поклонниками своим богатым опытом, приобретенным во время многочисленных путешествий и с удовльствием расскажет об этом радиослушателям. Об этом пишет издание ViVA!

Регина надеется, что ее советы и опыт пригодится путешественникам, когда границы снова откроют, и они смогут познавать мир с разных сторон и наслаждатся его многообразием.

Регина Тодоренко получила работу в Украине: она уже приступила к обязанностям

Регина Тодоренко готова делиться своим опытом с украинскими радиослушателями (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке. Для меня работа на радио — это совершенно новый опыт!" - поделилась Регина.

Также она добавила, что закрытие границ из-за пандемии коронавируса дало возможность лучше узнать и изучить родную страну, побывать в ее ранее изведанных уголках и заново открыть для себя Родину.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о сложностях разлуки с сыном во время рабочих поездок и заинтриговала яркими фото у моря, не указав при этом локацию. Ведущая пожаловалась, что, невзирая на близость водной стихии, она не нашла времени даже искупаться.

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