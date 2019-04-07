ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Регина Тодоренко похвасталась "райским" фото в городе мечты

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2019 - 19:58
Регина Тодоренко похвасталась "райским" фото в городе мечты
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко все еще выкладывает новые фото с отдыха

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно умилила фотографией с сыночком, продолжает делиться со своими подписчиками новыми снимками с отдыха в Дубае.

На этот раз Тодоренко сделала фото, находясь в каком-то местном кафе. Она сидит в позе лотоса с журналом. На ней белые кроссовки, синие джинсы, заправленные в носки, белая блузка и легкий свитерок.

В своем посту Тодоренко пофилософствовала о рае, и о том, какой бы она была, если бы родилась в другом месте.

Регина Тодоренко похвасталась &quot;райским&quot; фото в городе мечты

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Пользователи сети прокомментировали фото Регины.

"Вот я живу в ОАЭ и давно перестала обращать на все это внимание. Хорошо там, где нас нет";

"Рай! Это то место, где твои родные и любимые живы, здоровы и счастливы! Это и есть рай!";

"Я с семьей живу в Дубае уже 5 лет и для меня это лучший город на земле. Всегда говорю, что если бы ОАЭ стали давать гражданство иностранцам, я была бы первая в очереди";

"Если бы ты родилась в Дубае, то ты не была бы собой, другой менталитет и люди. И все качества которые дали родители и жизненный путь. Было совсем все по-другому. И возможно тогда ты думала, а если бы я родилась в России, то какая бы жизнь у меня была. Ну а если мечтать, думаю, что такой позитивный человек и в ж**е мира был бы счастлив. А я бы хотела родиться в Калифорнии";

"Я б хотела родиться в Турции, но почему не знаю, наверное, из-за того, что эта страна очень колоритна и прекрасная";

"Мы все думаем, что там, где нас нет - там лучше. На самом деле свои мечты можем реализовать там, где мы сейчас".

Напомним, что Регина Тодоренко в коротких шортах рассказала о достижении сына.

Ранее сообщалось о том, что Регина призналась, по чему скучает больше всего.

"Это моя отдушина": Регина Тодоренко призналась, по чему скучает больше всего Похудевшая Регина Тодоренко показала лицо без макияжа
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Регина Тодоренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь