Регина Тодоренко похвасталась "райским" фото в городе мечты

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко все еще выкладывает новые фото с отдыха

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно умилила фотографией с сыночком, продолжает делиться со своими подписчиками новыми снимками с отдыха в Дубае.

На этот раз Тодоренко сделала фото, находясь в каком-то местном кафе. Она сидит в позе лотоса с журналом. На ней белые кроссовки, синие джинсы, заправленные в носки, белая блузка и легкий свитерок.

В своем посту Тодоренко пофилософствовала о рае, и о том, какой бы она была, если бы родилась в другом месте.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Пользователи сети прокомментировали фото Регины.

"Вот я живу в ОАЭ и давно перестала обращать на все это внимание. Хорошо там, где нас нет";

"Рай! Это то место, где твои родные и любимые живы, здоровы и счастливы! Это и есть рай!";

"Я с семьей живу в Дубае уже 5 лет и для меня это лучший город на земле. Всегда говорю, что если бы ОАЭ стали давать гражданство иностранцам, я была бы первая в очереди";

"Если бы ты родилась в Дубае, то ты не была бы собой, другой менталитет и люди. И все качества которые дали родители и жизненный путь. Было совсем все по-другому. И возможно тогда ты думала, а если бы я родилась в России, то какая бы жизнь у меня была. Ну а если мечтать, думаю, что такой позитивный человек и в ж**е мира был бы счастлив. А я бы хотела родиться в Калифорнии";

"Я б хотела родиться в Турции, но почему не знаю, наверное, из-за того, что эта страна очень колоритна и прекрасная";

"Мы все думаем, что там, где нас нет - там лучше. На самом деле свои мечты можем реализовать там, где мы сейчас".

Напомним, что Регина Тодоренко в коротких шортах рассказала о достижении сына.

Ранее сообщалось о том, что Регина призналась, по чему скучает больше всего.