Редкий кадр: Ольга Фреймут показала всех своих детей и мужа

Известная украинская телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут нечасто балует поклонников семейными кадрами. Однако недавно она выложила трогательное архивное фото своей большой семьи, на котором показала старшую дочь Злату Митчелл от бывшего мужа Нила Митчелла, нынешнего мужа, генерального директора "Нового" телеканала Владимира Локотко, а также их общих маленьких детей, Валерия и Евдокию.

Семейным снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram , а заодно и рассказала забавную историю с участием сына.

Фото было сделано в фотостудии несколько лет назад, судя по возрасту детей. На снимке теледива позирует, сидя на стуле. На руках она держит младшую дочь Евдокию. По одну сторону от нее стоит муж с их сыном, а по другую сторону – старшая дочь. Злата держит в руке букет цветов.

Ольга Фреймут показала свсю свою семью на милом архивном снимке (фото: instagram.com/freimutolia)

Фреймут поделилась милой историей, что произошла во время семейного обеда на террасе.

"Ми обідали на терасі. Валерій бавився поруч. Раптом покликав мене:

- Мама, дивись, яка мураха! Схожа на нашого тата, така велика.

Я підійшла з недоїдженою полуницею в руках. Мураха справді був дужим та струнким.

- Схожий, синочку. А давай пригостимо його полуницею?

І я поклала надкушену ягідку комасі під лапки. Та на мить зацікавилась - та потім втекла.

- Не хоче чомусь, - кажу Валерію.

Син подивився на мене і відповів:

- Хоче, але після когось не доїдає", - рассказала Ольга.

В комментариях подписчики отметили, что у 39-летней ведущей очень красивая семья, и засыпали ее теплыми словами.