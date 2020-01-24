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Реальный мачо: в сеть "слили" интригующие подробности о Холостяке 10 (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.01.2020 - 11:37
Реальный мачо: в сеть "слили" интригующие подробности о Холостяке 10 (видео)
Холостяк 10 (фото: СТБ)

Интрига сохраняется, но фанаты шоу уже могут оценить внешность нового героя

Любопытство поклонников популярного шоу об отношениях удовлетворено - недавно было опубликовано официальное фото нового Холостяка юбилейного 10 сезона. Телеканал СТБ назвал имя героя — Макс и его род занятий, известно, что он пилот, а также владелец летной школы в Америке.
И вот, на радость зрительницам, в сети появились новые кадры, на которых можно в деталях рассмотреть не только лицо, но и спортивную фигуру "неземного" Холостяка.

На презентации для журналистов побывал журнал Viva и щедро поделился со своими читателями коротким видео о новом герое.

Реальный мачо: в сеть &quot;слили&quot; интригующие подробности о Холостяке 10 (видео)Скриншот: (instagram.com/viva_ukraine_magazine)

Фанатки шоу сгорают от нетерпения узнать еще больше подробностей о Максе и требуют адрес его странички в соцсетях, однако им предстоит набраться терпения, поскольку выход первой серии передачи анонсирован на 6 марта, а до этого вся информация о мужчине будет скрыта.

Реальный мачо: в сеть &quot;слили&quot; интригующие подробности о Холостяке 10 (видео)Скриншот: (instagram.com/viva_ukraine_magazine)

Реакция поклонниц не заставила себя долго ждать:

  • Ух какой красавчик!!!
  • Обычный мужчина. Картинка приятная, но что там внутри пока не понятно
  • Сексуальний красунчик!
  • После Чмерковского первый холостяк реально мачо
  • Самец
  • Коли початок програми? - на початку березня
  • Один з найсексуальніших холостяків
  • Ой девки будут драться, красивый

Реальный мачо: в сеть &quot;слили&quot; интригующие подробности о Холостяке 10 (видео)Скриншот: (instagram.com/viva_ukraine_magazine)

Но не все зрители настроены оптимистически, некоторые призывают не делать поспешных выводов, так как внешность может быть обманчива:

  • Виглядає як: самозакоханий нарцис!
  • Ещё посмотрим на интеллект))) На харизму, и на порядочность
  • Очередной гламурный мальчик, которому никто не нужен,а если и нужен то, будет, как с Чмерковским и многими другими
  • Не интересный, да ещё и лётчик, постоянно занят. А когда, простите, уже будет "ХолостяЧКА"? А то формирование ценностей у подростающего поколения искаженное.. 20 девок, один я. А можно наоборот

Видео: instagram.com/viva_ukraine_magazine

Напомним, ранее Никита Добрынин (Холостяк 9) рассказали о помолвке на Бали, которая состоялась 17 января.

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