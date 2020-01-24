Реальный мачо: в сеть "слили" интригующие подробности о Холостяке 10 (видео)

Холостяк 10 (фото: СТБ)

Интрига сохраняется, но фанаты шоу уже могут оценить внешность нового героя

Любопытство поклонников популярного шоу об отношениях удовлетворено - недавно было опубликовано официальное фото нового Холостяка юбилейного 10 сезона. Телеканал СТБ назвал имя героя — Макс и его род занятий, известно, что он пилот, а также владелец летной школы в Америке.

И вот, на радость зрительницам, в сети появились новые кадры, на которых можно в деталях рассмотреть не только лицо, но и спортивную фигуру "неземного" Холостяка.

На презентации для журналистов побывал журнал Viva и щедро поделился со своими читателями коротким видео о новом герое.

Скриншот: (instagram.com/viva_ukraine_magazine)

Фанатки шоу сгорают от нетерпения узнать еще больше подробностей о Максе и требуют адрес его странички в соцсетях, однако им предстоит набраться терпения, поскольку выход первой серии передачи анонсирован на 6 марта, а до этого вся информация о мужчине будет скрыта.

Скриншот: (instagram.com/viva_ukraine_magazine)

Реакция поклонниц не заставила себя долго ждать:

Ух какой красавчик!!!

Обычный мужчина. Картинка приятная, но что там внутри пока не понятно

Сексуальний красунчик!

После Чмерковского первый холостяк реально мачо

Самец

Коли початок програми? - на початку березня

Один з найсексуальніших холостяків

Ой девки будут драться, красивый

Скриншот: (instagram.com/viva_ukraine_magazine)

Но не все зрители настроены оптимистически, некоторые призывают не делать поспешных выводов, так как внешность может быть обманчива:

Виглядає як: самозакоханий нарцис!

Ещё посмотрим на интеллект))) На харизму, и на порядочность

Очередной гламурный мальчик, которому никто не нужен,а если и нужен то, будет, как с Чмерковским и многими другими

Не интересный, да ещё и лётчик, постоянно занят. А когда, простите, уже будет "ХолостяЧКА"? А то формирование ценностей у подростающего поколения искаженное.. 20 девок, один я. А можно наоборот

Видео: instagram.com/viva_ukraine_magazine

Напомним, ранее Никита Добрынин (Холостяк 9) рассказали о помолвке на Бали, которая состоялась 17 января.