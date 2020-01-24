Реальный мачо: в сеть "слили" интригующие подробности о Холостяке 10 (видео)

Интрига сохраняется, но фанаты шоу уже могут оценить внешность нового героя
Любопытство поклонников популярного шоу об отношениях удовлетворено - недавно было опубликовано официальное фото нового Холостяка юбилейного 10 сезона. Телеканал СТБ назвал имя героя — Макс и его род занятий, известно, что он пилот, а также владелец летной школы в Америке.
И вот, на радость зрительницам, в сети появились новые кадры, на которых можно в деталях рассмотреть не только лицо, но и спортивную фигуру "неземного" Холостяка.
На презентации для журналистов побывал журнал Viva и щедро поделился со своими читателями коротким видео о новом герое.
Скриншот: (instagram.com/viva_ukraine_magazine)
Фанатки шоу сгорают от нетерпения узнать еще больше подробностей о Максе и требуют адрес его странички в соцсетях, однако им предстоит набраться терпения, поскольку выход первой серии передачи анонсирован на 6 марта, а до этого вся информация о мужчине будет скрыта.
Скриншот: (instagram.com/viva_ukraine_magazine)
Реакция поклонниц не заставила себя долго ждать:
Скриншот: (instagram.com/viva_ukraine_magazine)
Но не все зрители настроены оптимистически, некоторые призывают не делать поспешных выводов, так как внешность может быть обманчива:
Видео: instagram.com/viva_ukraine_magazine
Напомним, ранее Никита Добрынин (Холостяк 9) рассказали о помолвке на Бали, которая состоялась 17 января.