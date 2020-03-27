Развод: Тодоренко с Топаловым всполошилили поклонников новым постом

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Пара заставила поклонников понервничать

Регина Тодоренко и Влад Топалов, как многие звезды, призывают поклонников оставаться дома во время карантина. Правда, сама певица пока задействована на съемках нового развлекательного шоу "Маска" и все еще ездит на записи эфиров, а вот Влад в это время развлекает дома сыночка Михаила и умиляет забавными селфи с малышом. Звездная семье регулярно публикует романтические кадры и делиться фотовоспоминаниями с поклонниками. Правда, последний пост на странице ведущей в Instagram не на шутку всполошил фанов, ведь они подумали, что звездная пара разводится!

Регина опубликовала романтичное фото с мужем, на котором влюбленные самозабвенно целуются. Снимок был сделан во время поездки пары в Санкт-Петербург еще 8 марта. Звезды провели праздничный викенд в компании друзей и насладились прогулками по городу. Правда, для привлечения внимания подпись к кадру звезды была весьма шокирующей, ведь начиналась с хэштега "развод"!

Далее в тексте ведущая анонсировала прямой эфир с известным российским психологом и автором книг и пообещала поговорить с подписчиками о психологическом асптекте карантина и самоизоляции и развеять все мифы, возникшие в условиях пандемии.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Внимательные поклонники пары испугались, ведь они подумали, что взвездная семья находится на грани распада. Но затем забросали пару комплиментами.

Красивые!

Регина, вы такие милахи. Я очень вас люблю еще с Орла и Решки

Люблю обоих

Блин, напугала. Такая красивая пара

Писец! Надеюсь, этим словом вы не притянете реальный "развод "

Зачем так начинать пост?

Тьфу, блин! Напугали!

Скриншот комментариев

Влад решил не отставать от жены и также разместил романтический и забавный снимок с Региной на своей странице.

Фото: Регина Тодоренко с друзьями (instagram.com/vladtopalovofficial)

Ранее Регина Тодоренко умилила трогательной и душевной историей о сыночке.