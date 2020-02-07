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Рай на земле: Лобода очаровала красочными кадрами мексиканских каникул с детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.02.2020 - 17:46
Рай на земле: Лобода очаровала красочными кадрами мексиканских каникул с детьми
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица наслаждается пляжным отдыхом с любимыми девочками

Светлана Лобода продолжает наслаждаться семейным отдыхом на берегу океана - певица вместе с дочерьми Евой и Тильдой улетела в Мексику. Артистка с удовольствием балует поклонников красочными снимками, хвастаясь точеными формами в купальнике. Кроме того, она стала чаще показывать младшую доченьку, которой скоро исполнится два года.

Звезда отметила, что место их каникул - просто рай на земле. На свежих кадрах она запечатлена в эффектном цельном купальнике в вертикальную полоску бирюзово-черного цвета. Светлана отдыхает на шезлонге вместе с малышкой Тильдой. На одном из кадров она нежно целует дочурку.

"Рай здесь...и он на земле #каникулывмексике", - прокомментировала милые фото Лобода.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

Также исполнительница выложила несколько жарких пляжных кадров под пальмой, на которых сверкнула пышным бюстом в розовом купальнике.

"Шэрон Стоун: «Женщина должна всегда знать себе цену — но никогда не называть ее». надеюсь Вы также считаете, девочки", - отметила Светлана.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Растроганные фолловеры засыпали артистку лавиной душевных комментариев.

  • умиляюсь)
  • безусловно
  • Какая Тиля конфетка
  • Какие солнышки
  • Боже мооой, пусть Ваше счастье длится вечно
  • Грациозная как лань!!!
  • Хорошенькие
  • Какая милота. вы такие зайки
  • Какое маленькое счастье
  • Такие классные
  • Рай рядом с детьми!
  • Рай там, где вы
  • Дети.. они настоящие..

Рай на земле: Лобода очаровала красочными кадрами мексиканских каникул с детьми

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками.

Абсолютное счастье: Светлана Лобода умилила нежным кадром с малышкой Тильдой Столько страсти: Лобода в бикини пленила точеными изгибами и бесконечными ногами
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