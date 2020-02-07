Рай на земле: Лобода очаровала красочными кадрами мексиканских каникул с детьми

Певица наслаждается пляжным отдыхом с любимыми девочками
Светлана Лобода продолжает наслаждаться семейным отдыхом на берегу океана - певица вместе с дочерьми Евой и Тильдой улетела в Мексику. Артистка с удовольствием балует поклонников красочными снимками, хвастаясь точеными формами в купальнике. Кроме того, она стала чаще показывать младшую доченьку, которой скоро исполнится два года.
Звезда отметила, что место их каникул - просто рай на земле. На свежих кадрах она запечатлена в эффектном цельном купальнике в вертикальную полоску бирюзово-черного цвета. Светлана отдыхает на шезлонге вместе с малышкой Тильдой. На одном из кадров она нежно целует дочурку.
"Рай здесь...и он на земле #каникулывмексике", - прокомментировала милые фото Лобода.
Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)
Также исполнительница выложила несколько жарких пляжных кадров под пальмой, на которых сверкнула пышным бюстом в розовом купальнике.
"Шэрон Стоун: «Женщина должна всегда знать себе цену — но никогда не называть ее». надеюсь Вы также считаете, девочки", - отметила Светлана.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Растроганные фолловеры засыпали артистку лавиной душевных комментариев.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, ранее Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками.