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"Распределили роли": Шоптенко показала, как готовится к Новому году с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.12.2019 - 14:26
"Распределили роли": Шоптенко показала, как готовится к Новому году с мужем
Алена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Звезда поделилась новогодними фото и рассказала о подготовке к празднику

Знаменитый украинский хореограф Алена Шоптенко на днях рассказала, что умудрилась заболеть в предновогодний период, поэтому ей сложно окунуться в атмосферу праздника. Однако она призналась, что дома пахнет мандаринами и елка в гостинной ждет, пока ее нарядят.

Похоже, Алене все же стало лучше и она поделилась на своей страничке в Instagram праздничными фото. На них можно увидеть Шоптенко с красной елочной игрушкой в руках. Судя по всему, лесная красавица дождалась своего часа. Сама звезда выглядит на снимках загадочно.

"Роли в семье распределили сразу правильно. Я наряжаю, Алексей снимает! Пока вроде у всех все получается", - подписала кадры Алена Шоптенко.

Интересно, что Алена Шоптенко, в отличие от Кати Осадчей, похоже не успела ознакомиться с традициями грядущего года Белой Металлической Крысы (Мыши), которую принято встречать в светлых тонах и украшать жилище соответствующе.

&quot;Распределили роли&quot;: Шоптенко показала, как готовится к Новому году с мужем

Алена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

&quot;Распределили роли&quot;: Шоптенко показала, как готовится к Новому году с мужемАлена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Отметим, что сейчас Алена Шоптенко - счастливая жена и мать. В 2016 году она вышла замуж за Алексея Иванова, а в июне 2018 года родила сыночка. Однако это второй брак танцовщицы - с 2013 по 2016 год она была замужем за коллегой по цеху Дмитрием Дикусаром. Экс-супруги участвовали в шоу Танцы со звездами 2019, где соревновались друг с другом в разных парах. В интервью "Светской жизни" Алена рассказала, какие сейчас между ними с бывшим мужем сложились отношения.

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