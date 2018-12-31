"Ракета полетела в спину моей девушки": Олег Винник поделился курьезной историей

Фото: (instagram.com/olegg.vynnyk)

Певец также поделился своими достижениями

Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник, который ранее похвастался мускулатурой, поделился курьезной историей, которая приключилась с ним в Новый год. Также артист поделился своими достижениями, передает информационный портал Сегодня.

Певец утверждает, что с ним напостой происходили какие-то казусные истории. Например, однажды он застрял в лифте прям на Новый год. Буквально без пяти двенадцать дверь открылась и ему, все-таки, удалось встретить Новый год за праздничным столом.

"Еще был случай, когда мы запускали фейерверк, а пиротехническая ракета упала и полетела в спину моей девушки. Все вокруг растерялись, думали, взорвется. А я, как супергерой, накрыл эту ракету кашемировым пальто и шарфом. Шарф конечно прогорел, но никто не пострадал", - рассказывает Винник.

Фото: (instagram.com/olegg.vynnyk)

Артист утверждает, что масштабных достижений в его жизни не было, а главной своей миссией считает донести до человеческих сердец как можно больше любви, счастья и мира. "Можно долго перечислять награды, которых в этом году было немало, но гораздо важнее просто оставаться человеком", - подчеркивает певец.

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Отметим, что недавно Олег Винник поделился о своих планах на новый год и пожаловался, что сам не может сходить за подарками для близких — всему виной популярность и вездесущие поклонники.

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Факты об Олеге Виннике (видео: РБК-Украина)