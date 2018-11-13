"Радость и счастье": культовая украинская актриса рассказала об источниках энергии

Ада Роговцева (фото: facebook.com/teatrnalevomberegy)

81-летняя актриса призналась, что начала ценить даже не минуты, а секунды

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева, которая недавно стала прабабушкой, рассказала, где берет вдохновение, и сказала, что источники энергии для нее - Бог, любовь и заинтересованность.

"Это Бог дает заинтересованность жизнью. Он дал тебе жизнь и сказал: "Смотри, какая интересная! И какая короткая!". И бросил Любовь. И вот если у тебя есть эта заинтересованность жизнью и любовь к людям, которые тебя окружают, тогда энергия, не нужно нигде ее брать - она есть!" - отметила 81-летняя актриса в интервью сайту 0532.ua.

Также она призналась, что не разделяет искусство и жизнь.

"Я немножечко такая - не художник и не актриса. Я живу в этом и делаю то, что мне нравится - и все", - сказала Ада Николаевна.

Ада Роговцева (фото: instagram.com/oleksandr_ponomarov_official)

"Когда достигаешь такого возраста, как мой, мне 81 год, я перешла в девятый десяток своей жизни, то ценишь секунды! Не минуты, а секунды! И когда ты снова возвращаешься в тот город, который дорог твоему сердцу, твоим воспоминаниям, хочешь какого-то прекрасного будущего этому городу, то это большая-большая радость и счастье!.. Я была недавно в Париже - это чрезвычайно интересно, это прекрасно. Но это - ин-те-рес-но. А когда к своим приезжаешь - разрывается сердце от нежности, от благодарности. Так что я очень ценю те мгновения, когда ты сталкиваешься с тем, что ты любишь", - добавила Роговцева.

Ранее легендарная актриса и Герой Украины рассказала о современном театре и развитии отечественного кино.

Видео: РБК-Украина