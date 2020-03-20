Ради детей: Виктория и Дэвид Бекхем присоединились к звездному флешмобу с целью победить коронавирус

Виктория и Дэвид Бекхем с сыном Бруклином (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Звездная пара очень обеспокоена происходящей ситуацией в мире

Пандемия короновируса, которая распространилась на весь мир, обратила на себя внимание всего население нашей планеты. Даже селебритис (как в Украине, так и в других странах) не остаются в стороне, пытаясь всеми силами донести важную информацию своим поклонникам. Отметим, что в сети сейчас набирает популярности хештег «Остаюсь дома». Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория также присоединились к этому важному флешмобу. Врачи и чиновники призывают по возможности находится дома, не ездить на работу и ограничить контакты с другими людьми. Эти меры помогут остановить стремительное распространение коронавируса.

Так, известный экс-футболист Дэвид Бекхем в своем инстаграме поделился постом, где он присоединяется к всеобщему флешмобу под хештегом #IStayHomeFor («Я остаюсь дома ради…»). К слову, спортсмен принял эстафету от известного актера Кевина Бейкона.

Кевин Бейкон и Элтон Джон поддерживают важный фллешмоб (фото: instagram.com/davidbeckham)

Дэвид, в свою очередь, призывает распространить данный пост всех подписчиков, отметив своих родных и близких!

«Я остаюсь дома ради своей жены Виктории и своих детей! Включая Круза, который засветился на этом фото)) Остановим эпидемию коронавируса вместе!» — призывает Дэвид. Отметим, что экс-футболист имеет в виду своего 15-ти летнего сына Круза Бекхема. Парень случайно влез в кадр, когда его отец делал фото. Что получилось очень мило, так что Дэвид не зря решил оставить этот кадр.

Фото: instagram.com/davidbeckham

Отметим, что жена Дэвида, дизайнер Виктория Бекхем, после длительного молчания в соцсетях поддержала мужа в стремлении расшерить информацию о пандемии.

«Всё кажется странным и неопределенным с COVID-19, — пишет Виктория. — Мои мысли всегда были со всеми вами – моими друзьями и вашими близкими».

Её пост был опубликован сразу после того как Дэвид лично пострадал от пандемии. Отметим, что спортсмен на прошедших выходных не смог прилететь с большой семьей в Майами. Там они планировали посмотреть футбольный матч своей команды Inter Miami CF (Дэвид является одним из ее владельцев), которая должна была играть против его бывшей команды — LA Galaxy. Это должна была быть их первая игра сезона. Однако из-за карантина в связи с распространением COVID-19 футбольные матчи были приостановлены на 30 дней.

«Я надеюсь, что все находятся в безопасности и следят за своим здоровьем», — добавила Виктория.

«Мы продолжаем следовать рекомендациям экспертов в поддержке друг-друга в течение карантина. Больше всего я думаю о потрясающих сотрудниках NHS (прим. — Национальная служба здравоохранения Великобритании) и работниках здравоохранения во всем мире. Их вклад огромен и неоценим. Взаимопомощь и доброта, которые распространяются в интернете, важны! И мы должны быть добрыми и жизнерадостными», — пишет Виктория, отмечая заслуги медиков в этот нелегкий час.

В заключение своих постов, супруги призвали полагаться лишь на проверенные источники распространения информации, такие как ЮНИСЕФ и ВОЗ. А также строго выполнять их рекомендации, а именно:

Регулярно мыть руки с мылом.

Защищать рот и нос специальными масками.

Избегать близкого контакта с людьми, которые имеют симптомы заболевания.

При этом на своей странице Дэвид оставил ссылку на сайт ЮНИСЕФа для ознакомления с более детальной информацией.

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