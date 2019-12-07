"Рада, что не отпустила": Могилевская взбудоражила неожиданным признанием известному мужчине

Певица показла душевные фото с известным украинским артистом
Наталья Могилевская в последнее время поражает счастливым и цветущим внешним видом. Еще бы! Певица призналась, что она влюблена. Хоть имя избранника артистка не называет и не спешит его показывать, зато она проговорилась, что возлюбленный пришел посмотреть на ее номер в рамках концерта "Ночь суперхитов", который состоялся во Дворце "Украина" в Киеве. Кстати, вечер подарил звезде немало приятный встреч. Например, Наталья увиделась со своим давним другом, у истоков карьеры которого она стояла, Дмитрием Монатиком.
Певица опубликовала в Instagram серию фото с MONATIK'ом. Наталья позировала в роскошном черном платье-миди, щедро украшенном бахромой. Из аксессуаров – две крупные заколки с камнями и стразами, а также оригинальное кольцо с браслетом-"змейкой".
"Дима, очень горжусь тобой и рада твоим успехам! Ты очень красиво повзрослел и остался сердечным человеком. Очень рада, что в свое время не отпустила тебя уехать в родной город и настояла, чтобы мы с партнерами оставили тебя в Киеве. Я всегда знала, что ты талантливый мальчик, но даже я, когда ты у нас работал, не могла предположить насколько. Ты удивил нас всех! Удачи тебе и полета еще выше!" - пожелала Наталья певцу.
Фото: Наталья Могилевская и MONATIK (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Дмитрий ответил своей бывшей наставнице словами признательности: "Всегда очень рад нашим душевным встречам. Всегда благодарен".
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