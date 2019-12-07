"Рада, что не отпустила": Могилевская взбудоражила неожиданным признанием известному мужчине

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица показла душевные фото с известным украинским артистом

Наталья Могилевская в последнее время поражает счастливым и цветущим внешним видом. Еще бы! Певица призналась, что она влюблена. Хоть имя избранника артистка не называет и не спешит его показывать, зато она проговорилась, что возлюбленный пришел посмотреть на ее номер в рамках концерта "Ночь суперхитов", который состоялся во Дворце "Украина" в Киеве. Кстати, вечер подарил звезде немало приятный встреч. Например, Наталья увиделась со своим давним другом, у истоков карьеры которого она стояла, Дмитрием Монатиком.

Певица опубликовала в Instagram серию фото с MONATIK'ом. Наталья позировала в роскошном черном платье-миди, щедро украшенном бахромой. Из аксессуаров – две крупные заколки с камнями и стразами, а также оригинальное кольцо с браслетом-"змейкой".

"Дима, очень горжусь тобой и рада твоим успехам! Ты очень красиво повзрослел и остался сердечным человеком. Очень рада, что в свое время не отпустила тебя уехать в родной город и настояла, чтобы мы с партнерами оставили тебя в Киеве. Я всегда знала, что ты талантливый мальчик, но даже я, когда ты у нас работал, не могла предположить насколько. Ты удивил нас всех! Удачи тебе и полета еще выше!" - пожелала Наталья певцу.

Фото: Наталья Могилевская и MONATIK (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Дмитрий ответил своей бывшей наставнице словами признательности: "Всегда очень рад нашим душевным встречам. Всегда благодарен".

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Подписчики Наталья искупали в комплиментах двух талантливых людей.

Такие красивые

Спасибо, что распознаете такие таланты! Как бы мы без "Кружит!"

Любимки наши! Светлые, такие хорошие! Успехов вам! Счастья! Спасибо, что радуете нас

Ну такая классная

Талантище оба!

Наталья, вы очень интересный человек. Сколько лет на сцене, а не перестаете удивлять

Вы светитесь! Счастье вам к лицу!

Красавчики!

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Ранее Наталья Могилевская покорила спортивными ножками в пикантном платье.