ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Рада, что не отпустила": Могилевская взбудоражила неожиданным признанием известному мужчине

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.12.2019 - 12:04
"Рада, что не отпустила": Могилевская взбудоражила неожиданным признанием известному мужчине
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица показла душевные фото с известным украинским артистом

Наталья Могилевская в последнее время поражает счастливым и цветущим внешним видом. Еще бы! Певица призналась, что она влюблена. Хоть имя избранника артистка не называет и не спешит его показывать, зато она проговорилась, что возлюбленный пришел посмотреть на ее номер в рамках концерта "Ночь суперхитов", который состоялся во Дворце "Украина" в Киеве. Кстати, вечер подарил звезде немало приятный встреч. Например, Наталья увиделась со своим давним другом, у истоков карьеры которого она стояла, Дмитрием Монатиком.

Певица опубликовала в Instagram серию фото с MONATIK'ом. Наталья позировала в роскошном черном платье-миди, щедро украшенном бахромой. Из аксессуаров – две крупные заколки с камнями и стразами, а также оригинальное кольцо с браслетом-"змейкой".

"Дима, очень горжусь тобой и рада твоим успехам! Ты очень красиво повзрослел и остался сердечным человеком. Очень рада, что в свое время не отпустила тебя уехать в родной город и настояла, чтобы мы с партнерами оставили тебя в Киеве. Я всегда знала, что ты талантливый мальчик, но даже я, когда ты у нас работал, не могла предположить насколько. Ты удивил нас всех! Удачи тебе и полета еще выше!" - пожелала Наталья певцу.

Фото: Наталья Могилевская и MONATIK (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Дмитрий ответил своей бывшей наставнице словами признательности: "Всегда очень рад нашим душевным встречам. Всегда благодарен".

&quot;Рада, что не отпустила&quot;: Могилевская взбудоражила неожиданным признанием известному мужчине

Скриншот комментариев

Подписчики Наталья искупали в комплиментах двух талантливых людей.

  • Такие красивые
  • Спасибо, что распознаете такие таланты! Как бы мы без "Кружит!"
  • Любимки наши! Светлые, такие хорошие! Успехов вам! Счастья! Спасибо, что радуете нас
  • Ну такая классная
  • Талантище оба!
  • Наталья, вы очень интересный человек. Сколько лет на сцене, а не перестаете удивлять
  • Вы светитесь! Счастье вам к лицу!
  • Красавчики!

Скриншот комментариев

Ранее Наталья Могилевская покорила спортивными ножками в пикантном платье.

Счастливая Могилевская рассекретила детали судьбоносной встречи с любимым "Такие искренние": жена MONATIK'а умилила счастливым фото с мужем из США
Новости Украины Наталья МогилевскаяMONATIK
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь